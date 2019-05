09:37 Uhr

Männer retten Autofahrer nach Herzanfall das Leben

Mitten in Gersthofen reagierten mehrere Menschen nach einem Verkehrsunfall goldrichtig.

Geistesgegenwärtig haben zwei Männer in Gersthofen am Dienstag nach einem Verkehrsunfall reagiert. Sie zogen einen Senioren aus dem Auto und belebten ihn wieder.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 79-Jährige gegen zehn Uhr vormittags in der Ludwig-Hermann-Straße stadteinwärts. Aufgrund von Herzbeschwerden sackte er am Steuer zusammen. Sein Auto geriet auf die gegenüberliegende Straßenseite und streifte dort einen entgegenkommenden Bus, ehe es in einem Gartenzaun landete.

Nach dem Unfall reagierten zwei Männer goldrichtig. Sie zogen den 79-Jährigen sofort aus seinem Auto und belebten ihn wieder. Bis der Notarzt eintraf, war der Mann laut Polizei wieder ansprechbar. Sie lobt auch das Verhalten anderer Passanten. Sie hätten während der Reanimation sofort eine Decke besorgt, mit deren Hilfe das Opfer vor neugierigen Blicken geschützt wurde. (cf)

