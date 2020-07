09:44 Uhr

Männer unter Drogeneinfluss pöbeln und schlagen Scheibe ein

Die Polizei hat zwei Männer in Gewahrsam genommen, die in Gersthofen randalierten und pöbelten.

Zwei Männer, die laut Polizei unter Drogeneinfluss standen, haben am Donnerstag in Gersthofen randaliert. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten.

Die Polizei hat am Donnerstag zwei Männer in Gewahrsam genommen, die offenbar unter Drogeneinfluss standen. Laut Polizei fielen einer Streife in Gersthofen zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren auf, die gegen 21.30 Uhr unvermittelt auf der Bahnhofstraße liefen. Ein vor der Streife fahrender Autofahrer musste plötzlich bremsen, um einen Zusammenstoß mit den jungen Männern zu verhindern. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Männer leicht alkoholisiert waren. Zudem standen sie laut Polizei sichtlich unter Drogen und wirkten orientierungslos.

Männer pöbeln bei Tankstelle in Gersthofer Hery-Park

Der 20-jährige Mann wurde in Gewahrsam genommen, der 19-jährige wurde durch Angehörige von der Dienststelle abgeholt. Während der Kontrolle an der Bahnhofstraße kamen Zeugen hinzu, die aussagten, dass die beiden Männer sich auf dem Gelände einer Tankstelle am Hery-Park aufhielten. Dort sollen sie einen älteren Mann angepöbelt und eine Scheibe zerschlagen haben. Der ältere Mann entfernte sich wohl aus Angst vom Tatort, ohne die Polizei zu verständigen.

Die Polizei Gersthofen sucht nun nach dem Geschädigten an der Tankstelle und nach dem Autofahrer, der auf der Bahnhofstraße eine plötzlich bremsen musste. Die Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

