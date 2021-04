Mann bekommt Anzeige nach tic-tac-Diebstahl in Diedorf

Ein aufmerksamer Detektiv in einem Discounter in Diedorf erwischt einen Kunden beim Stehlen einer süßen Kleinigkeit. Dies bleibt für den Dieb nicht ohne Folgen.

Kleine Ursache, große Wirkung: Am Donnerstag um 12.10 Uhr hat ein 34-jähriger Mann in einem Discountmarkt in der Straße Am Straßfeld in Diedorf eine Packung "tic tac“ im Kassenbereich in die Hosentasche gesteckt. Der Dieb verließ den Markt, ohne den Artikel im Wert von 1,19 Euro zu bezahlen. Allerdings wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und festgehalten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (kar)