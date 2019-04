12:00 Uhr

Mann bringt Hand in die Kreissäge

Zu einem Arbeitsunfall in Gersthofen wurde die Polizei am Mittwoch gerufen.

28-Jähriger verletzt sich an zwei Fingern. Er hatte Steinwolle mit der Säge geschnitten

Die rechte Hand brachte ein 28-Jähriger am Mittwoch beim Schneiden von Steinwolle in die Kreissäge. Laut Auskunft der Polizei arbeitete der Mann gegen 7.20 Uhr in einem Betrieb im nördlichen Industriegebiet von Gersthofen an der Maschine. Er verletzte sich den Ringfinger und den kleinen Finger. Zur Behandlung wurde der 28-Jährige ins Krankenhaus gefahren. (AL)

