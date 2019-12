14.12.2019

Mann randaliert bei der Ex

48-Jähriger flüchtet dann vor der Polizei

Randaliert hat ein 48-jähriger Mann am Donnerstag im Stadtgebiet Neusäß. Er tauchte laut Polizeibericht gegen 20 Uhr bei seiner ehemaligen Lebenspartnerin auf und drohte die Wohnungstür einzuschlagen, sollte sie nicht öffnen.

Als die Frau nicht reagierte, trat er laut Polizei so stark gegen die Tür, dass ein Schaden in Höhe von rund 1000 entstand. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der 48-Jährige bereits verschwunden. Bei der Suche sagten zwei Zeugen, sie hätten einen sichtlich alkoholisierten Mann gesehen, der mit einem Kastenwagen an ein geparktes Fahrzeug gefahren sei.

Anschließend sei er, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ebenfalls 1000 Euro, weggefahren. Noch während der Zeugenbefragung wurde der 48-Jährige in einiger Entfernung gesichtet. Als er die Polizisten sah, flüchtete er und verschwand in der Dunkelheit.

Bei der Fahndung entdeckte die Polizei jedoch den Kastenwagen in der Nähe der Karlsbader Straße in Neusäß. Das Fahrzeug wies frische Unfallspuren auf, der auf den Parkrempler zurückzuführen ist. Des Weiteren hatte das Fahrzeug einen massiven Unfallschaden links vorne. Dieser konnte bislang keinem Unfall zugeordnet werden. Die Spuren wurden gesichert, weitere Ermittlungen folgen. (thia)

