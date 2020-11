vor 17 Min.

Markus Böck ist Ortssprecher von Vallried

Plus Die Bürger des Zusmarshausener Gemeindeteils Vallried haben Markus Böck am Sonntag einstimmig zum Ortssprecher gewählt. Was er bewirken kann.

Da bei der Kommunalwahl im März 2020 kein Vertreter des Ortsteils Vallried in den Marktgemeinderat von Zusmarshausen gewählt wurde, sieht es die Gemeindeordnung vor, dass die Wahlberechtigten des Ortsteils Vallried einen Ortssprecher bestimmen können.

Markus Böck aus Vallried steht dem Marktgemeinderat beratend zur Seite

Bei der Ortsversammlung vor dem Feuerwehrhaus Vallried am Sonntag wurde Markus Böck einstimmig von den anwesenden Wahlberechtigten aus Vallried zum Ortssprecher für Vallried gewählt.

Markus Böck vertritt nun - ebenso wie Philipp Stöckle aus Gabelbachergreut - seinen Ortsteil im Marktgemeinderat und steht dem Gremium beratend zur Seite.

Ortssprecher vertreten nach den Bestimmungen der Bayerischen Gemeindeordnung Gemeindeteile, die am 18. Januar 1952 eine selbständige Gemeinde waren, und die im Stadt- oder Gemeinderat nicht mit einem gewählten Vertreter vertreten sind. Die Ortssprecher bekleiden wie die Mitglieder des Stadtrates ein kommunales Ehrenamt.

Ortssprecher nehmen beratend an den Sitzungen teil und können dort auch Anträge stellen.

