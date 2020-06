vor 40 Min.

Maskierte knacken in Diedorf drei Automaten einer Autowaschanlage

Wieder einmal haben unbekannte Täter die Geldautomaten an einer SB-Waschanlage aufgebrochen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlagen die Diebe in der Keimstraße in Diedorf zu. Der Betreiber wird nur wenige Minuten später online informiert.

Wieder einmal haben unbekannte Täter die Geldautomaten an einer SB-Waschanlage aufgebrochen. Auf den Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie drei Maskierte das Gelände der Waschanlage in der Keimstraße in Diedorf betreten und zunächst die Kamera beschädigen. Anschließend wurden drei Automaten aufgebrochen.

Die Tat passierte laut Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag um genau 2.47 Uhr. Nur wenige Minuten später bemerkte der Betreiber der Waschanlage die Tat, da ihm die Videoaufzeichnungen der Außenkameras online übertragen wurden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief aber erfolglos. Allerdings konnten auch die Täter keinen Erfolg verbuchen.

Schaden an der Waschanlage in Diedorf beträgt 10.000 Euro

Da die Geldkassetten noch am Sonntagabend geleert wurden, waren die Automaten leer. Der Schaden an der Waschanlage beträgt allerdings 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0 zu melden. (thia)

Themen folgen