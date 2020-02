vor 53 Min.

Mehrarbeit: Lehrer protestieren weiter

Verbandsmitglieder im Augsburger Land sagen: Das ist kaum zu schaffen

„So nicht!“ ist das Motto von Protesten von Lehrkräften im Berufsverband BLLV gegen die Sofortmaßnahmen zur Unterrichtssicherung von Kultusminister Michael Piazolo. Jetzt haben sie deshalb im Landkreis Augsburg dagegen protestiert.

Das Echo des Protesttages des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) sei riesig gewesen, freut sich Jörg Faßnacht, Kreisverbandsvorsitzender des BLLV und Konrektor an der Grund- und Mittelschule Fischach. „In ganz Bayern haben sich Lehrer beteiligt und mitprotestiert.“ Ihren Protest bekundeten die Lehrer in Form individuell gestalteter Postkarten mit persönlichen Botschaften an den Kultusminister. „Wir erhoffen uns von der Aktion, dass es langfristig zu einer Erhöhung bei der Besoldungsgruppe A13 für Grundschullehrer kommt. Das fordern wir schon seit Jahren“, sagt Faßnacht. Das entspricht der Besoldung ihrer Kollegen an höheren Schulen.

Die vom Kultusministerium Anfang Januar angeordneten „Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung“, die beispielsweise zu einer Stunde Mehrarbeit für Grundschullehrer und einer Einschränkung bei Teilzeitmöglichkeiten führen würde, sei absolut unvertretbar. „Viele Kollegen arbeiten schon jetzt in Vollzeit. Außerdem sind die Zusatzstunden oft nicht einmal normale Schulstunden, sondern beispielsweise Stunden in anderen Klassen. Das macht sie zusätzlich anstrengend.“

Der Leiter des Schulamts im Landkreis Augsburg, Thomas Adleff, sagt, dass heute noch gar nicht abzusehen sei, wie sich die Sofortmaßnahmen konkret vor Ort auswirken könnten. Er gibt ein Beispiel: Üblicherweise im späten Frühjahr teilen Lehrkräfte ihre Wünsche auf Teilzeit für das folgende Schuljahr mit. Möchte eine Lehrkraft also nur noch 24 statt 29 Stunden pro Woche unterrichten, so würde dann wieder eine Stunde draufgeschlagen, also 25 Stunden Unterricht pro Woche. Dennoch verliere man in solch einem Fall vier Stunden Unterrichtszeit, rechnet Adleff vor.

Jörg Faßnacht weist zudem auf die Veränderungen im Beruf des Grundschullehrers hin. Der sei nicht mehr derselbe wie früher. „Heute haben wir ganz andere Anforderungen. Oft gibt es Inklusionskinder und Kinder mit Traumata in den Klassen. Eine Kollegin sagte mir kürzlich, sie habe mehr mit Polizei und Jugendarbeitern zu tun als mit Eltern von Kindern“, sagt Faßnacht. Auch für Schulabgänger, die Grund- oder Mittelschullehrer werden wollten, sei die Entwicklung nicht gut. „Eine Sparte in der Lehrerschaft, die regelmäßig Fehler der Politik ausbaden muss, erscheint nicht sehr attraktiv“, findet er.

Daher seien bei Bekanntgabe der neuen Regelungen des Kultusministeriums direkt extrem viele Lehrer auf ihn zugekommen, erzählt Faßnacht. Der Kreisverband Augsburg des BLLV will nun weitermachen mit seinem Protest: Für den heutigen Freitag ist für ganz Schwaben nachmittags ein Protesttreffen im Annahof in Augsburg geplant. (Josefine Wunderwald, jah)

