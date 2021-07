Sekretärin brachte Lechstahl-Prozess ins Rollen - und wurde nun selbst verurteilt

Plus Ein Ex-Manager von Lechstahl führte Buch über das Bestechungssystem. Kurz vor seinem Tod sollte seine Sekretärin die Unterlagen verschwinden lassen.

Es ist ein System, das niemals ans Licht kommen sollte: Schmiergeld für neue Aufträge beim Meitinger Stahlriesen Lechstahl (LSW). Doch längst ist eine Lawine an Prozessen losgerollt. Insgesamt geht es um Millionenbeträge, die sich Teile der ehemaligen Führungsriege der LSW in die eigene Tasche steckten. Der mutmaßliche Strippenzieher des Millionenbetrugs ist inzwischen verstorben. Doch nun ist seine ehemalige Sekretärin verurteilt worden. Sie lieferte entscheidende Beweise – doch steckte selbst 145.000 Euro Bestechungslohn ein.