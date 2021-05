Zwei Künstler zeigen in Meitingen "Verschiedene Gesichter der Kunst"

Eine Ausstellung mit Bildern und Holzarbeiten können Kunstfreunde im Meitinger Infoturm auf dem Rathausplatz besichtigen. Es sind Werke zweier Künstler.

Kunst im Meitinger Infoturm: Eine neue Ausstellung unter dem Motto "Die verschiedenen Gesichter der Kunst" wird im Meitinger Infoturm gezeigt. Die Arbeiten wurden von den beiden Langweider Hobbykünstlern Sigrid Hofer und Marwan Hamdoun gefertigt. Beide hatten bereits im Jahr 2017 ihre Kunstwerke im Meitinger Infoturm präsentiert. Die in Dinslaken am Niederrhein geborene Sigrid Hofer ist seit 48 Jahren in Langweid beheimatet und der aus Syrien stammende Marwan Hamdoun lebt seit 2013 mit seiner Familie in der Lechtalgemeinde. Beide widmen sich überwiegend der Acryl-, Aquarell- und Ölmalerei, um dabei mit Pinsel und Farbe sowie künstlerischer Begeisterung Variationen verschiedenster Stimmungen auf Leinwand und Papier zu bringen.

In verschiedenen Techniken versiert

Des Weiteren arbeitet Sigrid Hofer auch gerne mit Holz und stellt dabei kleine, schmuckvolle Deko-Elemente her. Nach dem Besuch mehrerer Workshops belegte die Künstlerin verschiedene Kurse in Aquarell, Öl- und Acrylmalerei, während Marwan Hamdoun sich schon als Kind an der Malerei begeisterte und in Damaskus ein Kunststudium erfolgreich absolviert hatte, um, wie er stolz sagt, sich in seinem Arbeitsbereich, zu dem auch Bleistiftzeichnungen gehören, weiterzubilden. "Fern von meiner Heimat Syrien, hier in Deutschland ist die Malerei ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben und gibt mir Halt im Dasein", schildert Marwan Hamdoun lächelnd.

Auch das Malen von Porträts nach Originalfotos von Personen gehört zu seinem Tätigkeitsbereich. Als Vorbilder dienen dem gebürtigen Syrer dabei die beiden französischen Maler Pierre Auguste Renoir und Jaques-Lois David. Sigrid Hofer bevorzugt es, Tier- und Blumenbilder auf Papier oder Leinwand zu porträtieren, aber auch abstrakte Motive zu malen. Ihren künstlerischen Wirkungskreis erweiterte die Langweiderin mit der kunst- und fantasievollen Herstellung von Bastelarbeiten aus Wurzel- oder Altholz, aus dem schließlich kunstvolle Deko-Elemente werden. Die Ausstellung im Meitinger Infoturm kann bis 30. Juni besucht werden.

