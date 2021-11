Zwei Unfallfluchten in Meitingen in der gleichen Straße

Das Auto einer 32-Jährigen wird am Außenspiegel beschädigt und eine 59-Jährige bemerkt einen größeren Schaden an der Seite ihres Fahrzeugs.

Zwei Unfallfluchten am gleichen Tag und in der gleichen Straße hat es am Montag in Meitingen gegeben. Beide Vorfälle passierten in der Römerstraße.

Zunächst wurde das Auto einer 32-Jährigen auf Höhe der Hausnummer 7 beschädigt. Zwischen 12.15 und 14.30 Uhr touchierte laut Polizei ein Unbekannter den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro. Die zweite Unfallflucht ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Römerstraße.

Als die 59-jährige Frau zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie einen größeren Schaden an der Seite. Links neben ihr parkte ein anderes Auto, das vorne rechts beschädigt war. Die Polizei ermittelt nun, ob die Beschädigungen beider Fahrzeuge zusammenpassen könnten. Der Schaden am Wagen der 59-Jährigen wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. (thia)