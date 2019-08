17:28 Uhr

Mit Pferden, Bulldogs, Oldtimern und Elektroautos durch Adelsried

Zur großen 1000-Jahrfeier ziehen hunderte durch Adelsried. Der Umzug ist eine Zeitreise durch die Geschichte des Dorfs. Was dort geboten war.

Von Philipp Kinne

Mit einem Segway düst Florian Metz von der Adelsried Feuerwehr die Festmeile rauf und runter. Das futuristische Gefährt, eine Art elektrobetriebener Roller, zeigt: In den vergangenen 1000 Jahren hat sich in Adelsried eine Menge getan. Wie sich der Ort über all die Jahre verändert hat, konnte man beim großen Umzug zur 1000-Jahrfeier in Adelsried sehen.

Rund 100 Gruppen mit insgesamt über 700 Mitwirkenden zogen durch den Ort. Für die Zuschauer hatten Sie eine Art Zeitreise vorbereitet. Während die einen in Rittergewand stilecht auf dem Pferd unterwegs waren, wurde der Zug gegen Ende immer moderner. Das zeigte sich zum Beispiel an den Landmaschinen der Gruppen. So wurde der einfache Ackergaul irgendwann zum Bulldog und schließlich zur modernen Landmaschine. Neben Kutschen waren Oldtimer und schließlich auch neue Elektroautos oder E-Bikes zu sehen. Hunderte Zuschauer begaben sich am Rand des Umzugs auf die historische Reise.

Badestube ist eines der Highlights in Adelsried

Doch auch Abseits davon hat das Jubiläumsfest in Adelsried viel zu bieten. Der halbe Ort ist derzeit historisch geschmückt. Neben vielen Verkaufsständen, an denen Schmuck oder Kunsthandwerk angeboten wird, gibt es auch viele Aktionen zum Mitmachen. Ein Highlight: die Badestube des Bonstetter Sportvereins. Wer will, kann sich hier in einer großen Holzbadewanne verwöhnen lassen. Im warmen Wasser können kleine Gruppen hier bei Rosenduft entspannen, während sie vom Sportverein mit Getränken versorgt werden. „Wir sind fast schon ausgebucht“, sagt Helmut Hess vom SV Bonstetten. Die große Wanne aus Holz hat der Verein selbst gebaut. Erstmals im Einsatz war sie bei der 950-Jahrfeier in Bonstetten vor einigen Jahren.

100 Bilder Festumzug Adelsried Eintausend Bild: Marcus Merk

Dauergast in der Wanne sind die Ritter der Wolpertinger zu Augsburg. Jeden Abend waren sie bislang in der Badestube zu Gast, erzählt Knappe Alkwin, der mit bürgerlichem Namen Florian Krebs heißt. Die Ritter schlafen in ihren mittelalterlichen Zelten auf dem Festgelände. „Wir entfliehen hier komplett dem Alltag“, sagt Krebs. Moderne Technik wie Handys seien nicht erwünscht. Regelmäßig sind die Wolpertinger auf Mittelalterfesten. Dass Adelsried aber noch mehr zu bieten hat als das Mittelalter, zeichnet das Fest für Krebs aus.

Feste stärken die Dorfgemeinschaft

Ein wenig weiter findet sich auf dem Festgelände die Hofstelle der historischen Dorfgemeinschaft aus Neumünster. Sie führen die Besucher etwa 650 Jahre in der Geschichte zurück. Etwa 100 Helfer haben die Hofstelle des Vereins hergerichtet, erzählt Vorsitzender Erich Pux. Wer will, kann auf der Hofstelle lernen, wie man Most macht oder sich Schuhe aus Seegras spinnt. „Es geht uns hier nicht um den Profit“, sagt Pux. Feste wie das in Adelsried stärken die Dorfgemeinschaft, meint er. „Das ist viel mehr wert“.

Diese Gemeinschaft wird auch am Stand des Sportvereins Adelsried sichtbar. Sie haben eine Bar ganz Zeichen der 50er und 60er Jahre aufgebaut. Im Rockabillystil werden die Gäste hier zwischen Vesparollern, Oldtimern oder einer alten Musikbox bewirtschaftet. Das kommt an, meint Joachim Wiech vom Sportverein. Er hat sich extra für die Festtage Urlaub genommen. „Ehrensache“, sagt Wiech. Noch bis Sonntag, 18. August, wird hier und an den anderen Ständen gefeiert.

Alle Einzelheiten zum großen Fest in Adelsried finden Sie hier.

Themen Folgen