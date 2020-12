vor 1 Min.

Nach jahrelanger Baustelle: Erste Straßen in Hegnenbach asphaltiert

Abschied von der Schotterpiste: Die Straßenbauarbeiten in Hegnenbach schreiten voran. Mittlerweile sind die Talstraße (Foto) und ein Teil der Ganghoferstraße asphaltiert.

Plus Seit Jahren leben einige Hegnenbacher quasi auf einer Baustelle. Jetzt können sie aufatmen. Außerdem kommt der Erweiterungsbau des Kindergartens voran.

Von Helene Weinold

Gute Nachrichten überbrachte Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat Altenmünster in der letzten Sitzung des Jahres. Die Hegnenbacher, die wegen der komplizierten Kanalbauarbeiten seit Jahren quasi auf einer Baustelle leben, können aufatmen: Die Talstraße und ein Teil der Ganghoferstraße sind mittlerweile asphaltiert. "Die Gemeinde ist mit der Ausführung der Arbeiten sehr zufrieden“, sagte Mair.

Auch der Erweiterungsbau des Kindergartens Rappelkiste in Altenmünster kommt voran. Die Kellerdecke sei betoniert, und die Arbeitsräume rund um das Gebäude seien verfüllt worden, berichtete Mair dem Gemeinderat. Deshalb habe auch die aufwendige Wasserhaltung, die zum Abpumpen des Grundwassers notwendig gewesen sei, zurückgebaut werden können.

Die Einnahmen der Gemeinde wurden nach Auskunft des Bürgermeisters nicht allzu sehr durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. "Die Haupteinnahmebereiche zeigen sich allesamt im positiven Sinne stabil“, erklärte er: "Insbesondere bei der Gewerbesteuer verzeichnet die Gemeinde Altenmünster keinen Einbruch wegen der Pandemie.“

Gewerbegebiet Hennhofen Nord II weiter erschlossen

Der Ort ist bei Gewerbetreibenden nach wie vor gefragt. Deshalb wird demnächst das Gewerbegebiet Hennhofen Nord II weiter erschlossen. Ein Vertreter des Planungsbüros Sweco stellte dem Gemeinderat zwei Erschließungsvarianten vor. Das Gremium entschied, die bestehende Erschließungsstraße im Gewerbegebiet in Richtung Südwesten fortzuführen und am südwestlichen Ende des Gebiets einen großen Wendehammer anzulegen, der auch Lastkraftwagen genügend Platz zum Rangieren bietet.

Den Bauantrag für ein Betriebsleiterwohnhaus am Reiterhof in Eppishofen lehnte der Gemeinderat mehrheitlich ab, weil das Vorhaben im Landschaftsschutzgebiet liegt und das Grundstück im Flächennutzungsplan als ökologische Vorrangfläche an der Zusam ausgewiesen ist, die von intensiver Landwirtschaft, Aufforstung und Gebäuden frei bleiben muss.

