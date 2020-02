11.02.2020

Neue Liste in Welden

Heimat-Umwelt/ÖDP tritt an

Sprichwörtlich in letzter Minute ist es der neuen Liste Heimat-Umwelt/ ÖDP gelungen, die erforderlichen 80 Unterschriften von Unterstützern zu erhalten, um bei den Wahlen antreten zu können. Für die Unterstützung bedanken sich der aktuelle Listensprecher Wolfgang Müller, Stellvertreter Manfred Steinhart und Schriftführer Benedikt Kratzer.

Die Liste und ihre Bewerber für den Marktrat werden sich am Montag, 17. Februar, ab 19 Uhr im Markttreff in Welden vorstellen. Das Ziel von Heimat-Umwelt/ÖDP ist es, im Gemeinderat und in der Verwaltung der Gemeinde ein Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften und eine positive Aufbruchstimmung für Veränderungen zu erreichen. Das erfordere eine überparteiliche und veränderungsbereite Zusammenarbeit aller Beteiligten.

