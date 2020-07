vor 50 Min.

Neue Wände für das Diedorfer DieZ

Das Team der Ehrenamtlichen in der Eingangshalle des DieZ, das jetzt renoviert wird.

Das Zentrum für Begegnung nutzt die Corona-Pause. Mit Hilfe Ehrenamtlicher wird renoviert

Von Vanessa Ahnert

Aus der staubigen Eingangshalle kommt Joachim Lehmann. Das Vorstandsmitglied des Diedorfer Zentrums für Begegnung – kurz DieZ – packt auch mit an. „Wir wollen das Angebot des DieZ zukunftsfähiger machen“, sagt Lehmann. „Nicht nur inhaltlich, sondern auch baulich.“

Die gesamte Außenanlage solle neu gemacht werden. Die Eingangshalle werde nicht nur vergrößert, sondern auch verschönert. Auch der Vortragsraum werde vergrößert und barrierefrei gemacht. „Bei größeren Veranstaltungen ist der Raum an seine Grenzen gestoßen“, erklärt Lehmann. In der Küche werde der Abzug verbessert. Alles werde neu gestrichen, Böden verlegt und die Beleuchtung erneuert. Im Moment arbeitet das Team daran, Wände einzureißen, um Platz zu schaffen.

Normalerweise finden ein laufender Betrieb und verschiedene Veranstaltungen statt. Hier arbeiten rund 40 Ehrenamtliche. Die Leiterin des DieZ Veronika, Thum-Köglowitz, sagt: „Im laufenden Betrieb wäre dieser Umbau gar nicht möglich gewesen. So gesehen kam Corona für uns ganz praktisch.“ Sonst führt das DieZ ein Café, einen Kleiderstadl und eine Fahrradwerkstatt. Am 1. Juni haben sie mit der Renovierung begonnen. Vor der Gründung des DieZ war das Gebäude ein Stall. „Die Besucher dürfen sich zukünftig über ein schöneres, einladenderes DieZ freuen“, verspricht die Leiterin. Ab Mitte September hofft sie, den Betrieb wieder aufnehmen zu können.

Die gemeindliche Einrichtung lege Wert auf soziale und kulturelle Begegnungen, außerdem auf interkulturelle Kontakte. Auch das Büro der Asylberatung in Diedorf befindet sich hier. Der Sozialpädagoge und Asylberater der Diakonie Augsburg, Simon Pflanz, hilft auch beim Umbau. Alle Helfer auf der Baustelle sind Ehrenamtliche. Asylbewerber packen auch mit an. Ihnen sei wichtig, nicht nur das dortige Angebot zu nutzen, sondern auch mitzuhelfen.

Durch die Generationen macht jeder mit. Der jüngste Helfer ist gerade mal 17 Jahre alt, der älteste bereits im Rentenalter. Unterstützt wird das Projekt auch von den Grünen in Diedorf, Fraktionsvorsitzender Andreas Köglowitz ist vor Ort dabei. Auf professionelle Beratung muss auch nicht verzichtet werden. Silvio Dutz von der HGS Diedorf überwacht den Umbau und leitet ihn professionell an. Außerdem stellt er die Maschinen, die auf dem Bau verwendet werden. „Das ist sozusagen meine Spende an dieses Projekt“, sagt Dutz.

„Alles in allem ist es eine ehrenamtliche Zusammenarbeit von Firmen, Leuten und Politik“, sagt Thum-Köglowitz. „Wir unterstützen uns gegenseitig.“ Trotzdem brauche die Renovierung natürlich auch finanzielle Mittel. Insgesamt werden etwa 50000 Euro benötigt. 20000 Euro hat die IKEA Stiftung Deutschland gespendet. Bereits die Gründung des DieZ hatte die Stiftung mit Einrichtungsgegenständen im Wert von 10000 Euro unterstützt. Peter Süssenbach, der ehemalige Geschäftsführer des IKEA Augsburg ist einer der ehrenamtlichen Arbeiter. Tatkräftig und mit Ideen steht er den Diedorfern zur Seite. Das Geld stehe zur freien Verfügung.

