Neue Zimmer im Dinkelscherber Spital werden im Herbst fertig

Plus Die Sanierung des Dinkelscherber Seniorenheims läuft. Über 2000 Stunden ehrenamtliche Arbeit stecken bereits in der Baustelle. Das sind die Hintergründe.

Jeden Tag sind sie zurzeit auf der Baustelle. Die ehrenamtlichen Helfer im Dinkelscherber Spital übernehmen einen großen Teil der Sanierungsarbeiten – und sie kommen gut voran. Im Herbst sollen die ersten Zimmer im hinteren Teil des Spitals bezogen werden. Stichtag ist der 3. Oktober. Einiges ist noch zu tun, damit das Heim wieder modernen Maßstäben entspricht. Und auch personell hat sich in der Einrichtung vieles verändert – nicht immer war die Stimmung harmonisch.

Davon ist auf der Baustelle derzeit aber nichts zu spüren. Zusammen mit professionellen Arbeitern hilft ein wechselndes Team aus etwa 20 Helfern bei der Arbeit. Aus rechtlichen Gründen seien die Helfer als Aushilfen angestellt, sagt Vorsitzender der Hospitalstiftung und Bürgermeister, Edgar Kalb. Über 2000 Arbeitsstunden haben sie bereits in die Sanierung „ihres“ Spitals gesteckt. Insgesamt haben die Mitglieder des Fördervereins Bündnis Hospital Dinkelscherben-Zusmarshausen sogar über 5000 Arbeitsstunden in Projekte rund um die Einrichtung gesteckt. „Die Stimmung ist großartig“, sagt Josef Guggemos, Vorsitzender des Fördervereins. Auch wenn es in der jüngsten Vergangenheit einigen Zwist rund um den Verein und das Spital gegeben hat.

Gerüchte um Kündigung des ehemaligen Heimleiters

Immer wieder gab es Gerüchte, man habe die Kündigung des ehemaligen Heimleiters Thomas Hecht zurückhalten wollen. „Das stimmt nicht“, sagt Edgar Kalb. Und auch Heimleiter Hecht selbst meldete sich zu Wort. Seine Kündigung habe familiäre Gründe. Er habe ein Angebot bekommen, das er gerne annehmen wollte, Streit habe es aber keineswegs gegeben, stellte Hecht in einem Statement auf Facebook klar. Eine neue Heimleitung sei noch nicht gefunden, es gebe aber bereits vielversprechende Bewerber, sagt Edgar Kalb. Neben den Gerüchten um den Heimleiter Hecht gibt es auch Stimmen, die von Streitigkeiten innerhalb des restlichen Personals berichten. Laut Kalb gab es im vergangenen Jahr eine „Spaltung in der Belegschaft“. Danach hätten etwa fünf von 170 Mitarbeitern aufgehört. Aktiv gekündigt habe das Spital einem Mitarbeiter. Offenbar gab es größere Konflikte. Kalb bestätigt, dass sogar Hausverbote ausgesprochen wurden.

Nun will man sich im Spital wieder auf die Sache konzentrieren und die Sanierung weiter voranbringen. Auf der Baustelle sind große Fortschritte zu verzeichnen. Seit Juli 2019 wird nun am Flügel A im Spital gearbeitet. 24 Einzelzimmer sind dort untergebracht. Sie entsprachen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Nasszellen sind zu klein, die Zimmertüren zu schmal, die Balkonzugänge nicht barrierefrei. Die heutigen Vorgaben unterscheiden sich stark von den Anforderungen Ende der 70er-Jahre. Die neuen Zimmer sollen alle ausreichend groß und barrierefrei werden. Es gibt große Türen, barrierefreie Badezimmer, helle Räume. Teils werden die Zimmer sogar größer als vorgeschrieben. Im Erdgeschoss ist eine große Glasfront vorgesehen, die für viel Licht sorgen soll. Bereits vor einigen Monaten wurde der Innenhof der Einrichtung von den Freiwilligen hergerichtet. Weitere Pflanzaktionen sollen folgen. Das Engagement ist riesig.

Zeitrahmen für Sanierung geht bis 2030

Bis die Sanierung abgeschlossen sein muss, ist noch viel Zeit. Die zuständige Heimaufsicht habe dafür einen Zeitrahmen bis 2030 vorgesehen. Bis 2025 soll der zweite Bauabschnitt mit weiteren 14 Zimmern fertig sein, im dritten Abschnitt sollen noch einmal 32 Zimmer saniert werden. Derzeit sind neun der insgesamt 76 Betten im Spital frei. Wegen des Coronavirus können nur neue Bewohner aufgenommen werden, wenn diese sich zunächst in Quarantäne begeben. Für den Fall, dass das Virus im Heim ausbricht, werden außerdem Zimmer freigehalten. Dort sollen die Bewohner dann in Quarantäne gebracht werden.

Die anierung des ersten Gebäudeteils koste etwa eine Million Euro, S sagt Edgar Kalb. Dafür habe man einen Kredit in dieser Höhe aufnehmen können. Was die restliche Sanierung kostet, werde derzeit berechnet. Zuletzt ging Kalb von Gesamtkosten von etwa drei bis vier Millionen Euro aus. Noch ist unklar, wie viel davon aus Fördergeldern bezahlt werden kann. Die Landtagspolitiker Fabian Mehring (Freie Wähler) und Carolina Trautner (CSU) versprachen schnelle Hilfe. Zunächst sollte Geld aus der Fraktionskasse fließen, später machten sich die Landtagspolitiker für ein neues Förderprogramm auf Landesebene stark. Das gibt es mittlerweile. Doch diese Gelder zu beantragen, stellt sich offenbar als schwieriger heraus, als vor der Kommunalwahl von den Landtagspolitikern versprochen.

Die Sanierungsarbeiten im Dinkelscherber Spital laufen auf Hochtouren.

Eine lange Liste an Anforderungen müssen nachgewiesen werden, um die Gelder zu erhalten. Seit Wochen sei eine Mitarbeiterin des Heims damit beschäftigt, die notwendigen Formulare auszufüllen, berichtet Kalb. Außerdem ist unklar, ob der erste Teil der Sanierung überhaupt gefördert werden kann. Schließlich hat man damit bereits vor dem Antrag auf Förderung begonnen. Rein rechnerisch seien durch das neue Programm Fördergelder von bis zu 1,6 Millionen Euro möglich, so Kalb. Auf Grundstücksverkaufe zur Finanzierung will er zunächst verzichten. Falls notwendig, sei das aber durchaus möglich. Als Bürgermeister habe er ein Interesse, Bauland im Ort zu schaffen, sagt Kalb. Als Vorsitzender der Hospitalstiftung sei es aber vernünftiger, zunächst auf Rücklagen, Fördergelder, Kredite und Spenden zurückzugreifen. Wie hoch die liquiden Mittel des Hospitals derzeit sind, möchte Kalb nicht verraten.

