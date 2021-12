Neusäß

18:24 Uhr

Im Täfertinger Mordprozess gibt es jetzt die entscheidenden Plädoyers

Plus Muss der Angeklagte, der in einem Baucontainer in Täfertingen brutal seinen Kollegen ermordet hat, ins Gefängnis oder in den Maßregelvollzug einer Klinik?

Von Michael Siegel

Wird der 36-jährige Bauarbeiter, der im Februar 2019 in einer Unterkunft in Täfertingen einen polnischen Landsmann und Arbeitskollegen brutal ermordet hat, im sogenannten Maßregelvollzug einer Klinik untergebracht? Oder muss er für viele weitere Jahre im Gefängnis bleiben? Vor diesem Scheideweg zwischen der Forderung seiner Verteidigung und jener der Staatsanwaltschaft ging es in den Plädoyers bei der Verhandlung am Mittwoch vor dem Augsburger Landgericht.

