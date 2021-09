Neusäß

vor 48 Min.

Jetzt sollen in Neusäß Lüftungsanlagen für Schulen und Kitas geprüft werden

Plus Bislang war die Stadt Neusäß zurückhaltend beim Thema technische Lüftung in Klassenräumen. Jetzt gibt es einen neuen Ansatz: Es könnten fest verbaute Systeme werden.

Von Jana Tallevi

Soll die Ausschreibung für mobile Luftreinigungsgeräte in Klassenzimmern und Kitaräumen jetzt gestartet werden oder nicht - mit dieser Fragestellung war die Verwaltung der Stadt Neusäß in die jüngste Sitzung des Verwaltungs-, Finanz-, Digital- und Wirtschaftsausschusses gegangen. Denn genau so war es vor den Sommerferien ausgemacht worden. Am Ende stand allerdings ein ganz anderer Beschluss: Nun soll die Verwaltung im Auftrag des Ausschusses prüfen, ob nicht der Einbau von festen, dezentralen Lüftungssystemen sinnvoller sei als die mobilen Geräte.

