Neusäß

06:30 Uhr

So soll der neue Stadtplatz in Neusäß aussehen

So soll der Stadtplatz in Neusäß einmal aussehen: Platz zum Ausruhen und Aufhalten soll er bieten. Das Büro Brugger Landschaftsarchitekten soll im Auftrag des PU-Ausschusses noch ein paar kleinere Veränderungen vornehmen.

Plus Viel Grün, viel Platz auch für eine Weihnachtsmarkt-Bude und Möglichkeiten zum Ausruhen: So soll der neue Stadtplatz in Neusäß einmal aussehen.

Von Jana Tallevi

So könnte der neue Stadtplatz an der Ecke Hauptstraße und Einbiegung zum Discounter Netto in Neusäß einmal aussehen: Die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses (PUA) der Stadt haben sich jetzt einstimmig für den Entwurf des Büros Brugger Landschaftsarchitekten ausgesprochen. Das berichtet Stadtbaumeister Dietmar Krenz nach der nichtöffentlichen Sitzung.

