"Sommertage" statt Stadtfest soll Neusässer ein bisschen entschädigen

Plus Ein Stadtfest wird es heuer in Neusäß nicht geben. Stattdessen gibt es ab Ende Juli die "Sommertage" mit allerlei Mitmach-Aktionen der Vereine und Bewirtung.

Ein Stadtfest wird es in diesem Jahr nicht geben, aber dank vieler tatkräftiger Vereine und Aussteller werden den Neusässern vom 23. Juli bis 1. August doch einige Aktionen geboten. Es gibt viel zu Schnuppern, zu Schauen und Mitzumachen bei den ersten "Sommertagen".