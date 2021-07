Spendenmarathon in Neusäß: 400 Kilometer, 8000 Kalorien und 15.000 Euro

Aus dem Spendenlauf ist nun ein Radmarathon geworden, den der Neusässer Ausdauersportler Felix Rehm verletzungsbedingt absolviert hat - der Erfolg war grandios.

Eigentlich wollte Felix Rehm am Pfingstsamstag einen 100-Kilometer-Spendenlauf zugunsten der Elterninitiative krebskranker Kinder, der Einsmehr - Initiative Downsyndrom und Team PHenomenal Hope absolvieren. "Leider habe ich mir im Training eine Leistenverletzung zugezogen, durch die ich mit dem Lauftraining aussetzen musste", sagt der Neusässer, Inhaber von zwei Apotheken in Mering und Augsburg-Hochzoll. Doch für den begeisterten Triathleten und Ausdauersportler ist das kein Grund zum Aufgeben. Da er so für dieses Spendenprojekt "brennt" und seit einigen Wochen auf Radtraining umgestiegen ist, hat er zusammen mit seinem Freund, dem Darmstädter Manfred Gertig, der schon 13-mal den Frankfurt-Marathon absolviert hat, als Alternative einen 400-Kilometer-Radmarathon absolviert.

Pro gefahrener Runde hat der Neusässer Felix Rehm 100 Euro gespendet

Ab drei Uhr morgens haben die beiden 20 Runden von Ottmarshausen über Schlipsheim, Hainhofen, Horgau zurück nach Ottmarshausen à 20 Kilometer zurückgelegt. Pro gefahrener Runde hat allein Rehm 100 Euro gespendet. 13 Stunden haben die beiden dafür gebraucht - ganz abgesehen von den 8000 Kalorien. Über den Tag verteilt wurden sie von 20 Mitfahrern begleitet. Bis jetzt konnten rund 15.000 Euro an Spenden gesammelt werden. "Das Spendenkonto ist weiterhin geöffnet", sagt Felix Rehm.

Kontaktaufnahme für Spenden unter: www.facebook.com/alteapothekemering