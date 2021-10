Stadthalle Neusäß startet wieder mit Stück über die Physikerin Marie Curie

Monatelang war die Stadthalle Neusäß geschlossen. Nun öffnet sie wieder mit einem Stück über die Nobelpreisträgerin Marie Curie. Wir verlosen Karten.

Monatelang mussten Theaterfreunde verzichten. Nun lassen die Corona-Regelungen Aufführungen wieder zu. Die Stadthalle Neusäß startet mit dem biografischen Schauspiel "Marie Curie". Für die Aufführung am Samstag, 9. Oktober, ab 20 Uhr verlosen wir zweimal jeweils zwei Karten.

Marie Curie wurde zur ersten Doktorin der Naturwissenschaften, ersten Professorin Frankreichs und zum ersten Menschen mit zwei Nobelpreisen. Sie erkämpfte sich alles gegen den Widerstand einer von Männern dominierten Welt, gilt bis heute als Ikone, Vorkämpferin einer Forscherinnendynastie. Ihr uneigennütziges Ziel war, mit ihrem Wissen der Menschheit zu dienen. Sie half mit dem Röntgenmobil an der Front im Ersten Weltkrieg, arbeitete dann für den Völkerbund.

Die dritte starke Frau auf der Neusässer Stadthallenbühne

Die Autorin Susanne F. Wolf hat ein Faible für starke Frauen, schrieb die Bühnenfassung zur Päpstin, ein Schauspiel über Hildegard von Bingen. Beide waren bereits in der Stadthalle Neusäß zu sehen. Auch im Stück über Marie Curie, die starke Frau am Limit in der Wissenschaft wie im Kampf für Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung spielt Anja Klawun wieder die Hauptrolle. Die phantastische Schauspielerin faszinierte in Neusäß auf Anhieb als "Die Päpstin" und später als "Hildegard von Bingen".

In allen Stücken kamen frappierende Licht-/Tontechnik, Musik und Bühnengestaltung hinzu. Alle Inszenierungen Thomas Lufts erhielten renommierte Theaterpreise.

Das müssen Sie beantworten

Für die Aufführung des Schauspiels "Marie Curie" am Samstag, 9. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß verlosen wir zweimal jeweils zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Mittwoch, 6. Oktober, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns eine der beiden Rollen, die Anja Klawun bereits in Neusäß gespielt hat.

Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem per E-Mail an die Adresse: gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter: augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

Einlass ist ab 19 Uhr. Das Stadthallenteam bittet wegen des Hygienekonzepts um rechtzeitige Erscheinung. (lig)

Karten gibt's im Vorverkauf an der Theaterkasse der Stadthalle Neusäß, Hauptstraße 28, sowie bei unseren Servicepartnern "Der Buchladen" (Gersthofen) und Modellbau Koch (Stadtbergen).