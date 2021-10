Titania schließt für Reparaturen - so soll es nach der Zwangspause weitergehen

Plus Das Titania in Neusäß muss im November für vier Tage schließen. Das ist jedoch bei weitem nicht die einzige Herausforderung für die Therme, wie die Betriebsleiterin schildert.

Ein Unwetter im Sommer hat für die Titania-Therme in Neusäß noch heute Auswirkungen: Es ist ein Hagelschaden am Dach entstanden, für die Reparatur muss das Bad im November ein paar Tage geschlossen werden. "Wir haben das Dach im Sommer notdürftig repariert", sagt Betriebsleiterin Jana Freymann. Das Bad sei zu der Zeit nach der Corona-bedingten Schließung bereits wieder geöffnet gewesen, sagt Freymann. Vor dem Winter sei jedoch eine Komplettsanierung notwendig.