Unbekannter tritt Spiegel von mehreren Autos in Neusäß ab

Mindestens zehn Außenspiegel von geparkten Autos hat ein Unbekannter laut Polizei in der Nacht auf Sonntag abgetreten.

Die Außenspiegel von mindestens zehn, in Neusäß geparkten Autos sind in der Nacht auf Sonntag von einem Unbekannten abgetreten worden. Laut Polizei standen die Autos in der Neusässer Dr.-Gerlich-Straße. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehr als 1000 Euro. Die ermittelnde Dienststelle fragt nun, wer zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht habe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)