Neusäß

vor 1 Min.

Wie soll das neue Baugebiet auf dem Güterbahnhof Westheim aussehen?

Am Güterbahnhof in Westheim plant die Stadt Neusäß für die Zukunft.

Plus Das lang gestreckte Areal des ehemaligen Güterbahnhofs in Westheim soll bebaut werden. Doch wie? Es gibt mehrere Vorschläge für Wohnhäuser und Gewerbeansiedlung.

Von Regine Kahl

Westheim gilt als Eins-a-Wohnlage. Als es im Ausschuss um die Zukunft des ehemaligen Güterbahnhofs ging, sprach Bürgermeister Richard Greiner von einer "Eins-b-Wohnlage". Will heißen: zentral gelegen, nahe der Uniklinik und am Bahnhof und nahe schöner Natur. Allerdings gibt es einen Haken, denn das Areal liegt direkt an der Bahnlinie, warum besondere Anforderungen an den Lärmschutz nötig sind. Die Stadträte ließen sich nun beraten, wie Wohnbebauung dort aussehen könnte.

Themen folgen