vor 22 Min.

„Nur die Wohlhabenden profitieren“

Am Stand der

Von Regine Kahl Und Angela David

Wie gefällt Ihnen der neue Nachbar Uniklink? Das wollte unsere Redaktion am Stand „Sag’s der AZ“ beim Stadtfest von den Neusässern wissen. Es waren nicht viele, die am Donnerstagabend trotz nasskalten Regenwetters mit Schirm da waren – die meisten davon holten sich nur rasch etwas zu essen und gingen dann zurück ins heimische Wohnzimmer. Doch ein paar legten doch einen Stopp am Stand der Augsburger Allgemeinen ein.

Bei der Meinung zur Uniklinik, die in unmittelbarer Nachbarschaft ist, sind die meisten Neusässer gespalten: Einerseits bringe sie medizinische Vorteile, aber andererseits sei es auch immer schwieriger für Neusäß, den Zuzug von immer mehr Menschen zu bewältigen.

Verärgert über die Stadt sind Hans und Gertrud Alt aus Steppach. Die beiden haben sich vor 17 Jahren in der Anne-Frank-Straße ein Grundstück gekauft, wohlwissend, dass auf der großen Fläche gegenüber Am Sonnenhang mal gebaut werden würde. Die Alts fürchten jetzt aber, dass dort nicht Reihenhäuser, sondern hohe Mehrfamilienhäuser hinkommen. Der Flächennutzungsplan sehe in dem Bereich keine Grünflächen mehr vor, kritisiert Alt. „Das ist doch das grüne Licht für den Investor, dass er bauen kann, wie er will.“ Nach Meinung von Alt ist die Stadt wegen des Drucks auf dem Wohnungsmarkt „zurzeit zu investorenfreundlich“. Sie stünden mit dieser Meinung nicht alleine da, sagt Gertrud Alt. Die Stimmung der Bewohner gegenüber des Sonnenhangs sei „schlecht“.

Neusäß habe sich in der letzten Zeit verändert, sagt Michael Gebler. „Menschen gehen mit suchendem Blick durch die Straßen der Wohngebiete“, beobachtet er. Er und seine Frau wohnen in einem Haus Am Eichenwald. Die beiden wundern sich, dass in der umliegenden Gegend aber auch immer wieder Gebäude leer stehen, weil sich zum Beispiel die Erben nicht einigen können, ob verkauft oder vermietet werden soll oder kein Interesse an einem Verkauf besteht. Gebler stört dieser verschenkte Wohnraum: „Das kann doch nicht sein.“

Seiner Ansicht nach müsse auch verstärkt über alternative Wohnformen nachgedacht werden. Positiv findet Gebler, dass gerade viel gebaut wird. „Neusäß ist überaltet, das tut der Stadt gut“, sagt er dazu.

Seine Frau Angela Gebler, die als Physiotherapeutin arbeitet, sieht die Uniklinik als großen Anziehungspunkt für medizinisches Personal. Ihr fällt bei der aktuellen Entwicklung ein anderer Aspekt auf. „Zurzeit wird der Schwerpunkt nur auf das Bauen von Gebäuden gelegt, die ganze Infrastruktur drumherum kommt in der Planung viel zu kurz. Wo sollten die Studenten und Mitarbeiter wohnen, einkaufen und parken?“, fragt sie sich. Wenn jemand am frühen Morgen zum Schichtdienst müsse, fahre noch keine Straßenbahn. Angela Gebler findet, dass im Umfeld der Klinik mehr Parkplätze geschaffen werden müssten.

„Wir bräuchten mehr sozialen Wohnungsbau“, sagt Wolfgang Schmid, der seit Jahrzehnten in Neusäß lebt. Diese Entwicklung habe aber vor allem die Bundespolitik verschlafen, und nun hinke man hinterher. „Ansonsten stört mich an der Uniklinik überhaupt nichts“, so Schmid – weder der Hubschrauber noch die Sirenen. Im Gegenteil: Die Uniklinik werde die Kaufkraft erhöhen und der Geschäftswelt in Neusäß zugutekommen. Mit Ärzten und Dienstleistern sei Neusäß ja hervorragend versorgt.

Dieser Meinung ist auch Susanne Roehring, die seit Langem in einer Wohnung im Schmutterpark lebt. Sie fühlt sich sehr wohl und auch ärztlich gut versorgt in Neusäß, und das werde sich durch die Uniklinik auch nicht ändern, glaubt sie. Allerdings macht sie sich schon Sorgen, wie der weitere Zuzug an Menschen bewältigt werden soll. „Es sind einfach zu viele Leute, die hierherziehen wollen“, die dann eine Wohnung, Kindergartenplätze und andere Infrastruktureinrichtungen brauchen.

Zum Thema Bauen sagt Stefan Klein aus Alt-Neusäß: „Ich finde, dass es derzeit in Neusäß gut läuft mit dem Motto der moderaten Nachverdichtung.“ Es sei ja leider eine ständige Gratwanderung: Einerseits möchte man die Wohnungsnot mindern, andererseits aber die Flächenversiegelung in Grenzen halten. „Aber so viel wie jetzt hat man doch noch nie gebaut, ich bin mit der Entwicklung zufrieden“, so Klein.

Das sieht Norbert Graßmeier anders: „In Neusäß fehlt ein Konzept, diese Entwicklung optimistisch voranzutreiben“, findet der TSV-Vorsitzende. „Die Uniklinik bringt mehr Arbeitsplätze und viele Chancen – wenn ich daran partizipieren will, muss ich was dafür tun.“ Neusäß gehe hier seiner Meinung nach zu zögerlich und zurückhaltend vor. Auch fehlen die entsprechenden Persönlichkeiten, die das Thema mit der nötigen Entschlossenheit vorantreiben könnten. „Wenn ich höre, man will in Neusäß moderat wachsen, dann heißt das für mich praktisch Stagnation.“ Dabei gehe es in der Stadtpolitik hauptsächlich um die Interessen der Wohlhabenden, die sozial Schwachen werden vergessen.

Themen Folgen