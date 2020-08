Ohne Protest wäre das Dinkelscherber Spital geschlossen

Weil das Geld für die Sanierung des Dinkelscherber Spitals fehlte, sollte es dichtmachen. Ohne den Protest, gäbe es das Heim heute nicht mehr, doch es gab auch unschöne Szenen.

Als das Seniorenheim in Dinkelscherben vor knapp zwei Jahren vor dem Aus stand, ging es vor allem ums Geld. Weil das fehlte, sollte das Heim dichtmachen. Doch ein Seniorenheim ist kein Dax-Konzern. Dahinter stecken Existenzen von Menschen, für die das Heim-Aus eine Katastrophe bedeutet hätte. Dass sie nun weiter in ihrem Spital leben können, verdanken die Menschen dem Protest der Dinkelscherber. Völlig zu Recht wird ihr Erfolg heute gefeiert.

Erinnert werden muss aber auch, an die unschönen Seiten der Geschichte. An einen ehemaligen Stiftungsvorsitzenden oder einen Alt-Bürgermeister, die öffentlich angefeindet wurden. An Mitarbeiter, die in großer Zahl die Einrichtung verließen. Die Caritas als ehemaliger Heim-Betreiber war vor knapp zwei Jahren für einige der Buhmann.

Die Dinkelscherber Protestler wollten ihr Spital retten

Das Klima war vergiftet und auch völlig Unbeteiligte mussten das ausbaden. Das war absolut unnötig und ist kein Teil der Erfolgsgeschichte Seniorenheim. Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet. Vergessen sind die verbalen Entgleisungen – auf allen Seiten – aber nicht.

Klar ist: Die Protestler hatten nur eines im Sinn. Sie wollten „ihr Spital“ retten – und das ist ihnen gelungen. Entstanden ist eine einzigartige Bewegung, die Vorbild für viele sein kann. Sollte am Ende tatsächlich ein Ausbildungszentrum für Pflegeberufe in Dinkelscherben entstehen, könnte die ganze Region vom Widerstand der Dinkelscherber profitieren.

