Pflegeheime im Landkreis Augsburg: Erste Schritte zur Normalität

Die Corona-Situation in den Pflegeheimen im Kreis Augsburg hat sich wieder entspannt. Jetzt muss sich um die ambulant Gepflegten gekümmert werden, findet Regine Kahl.

Was waren das für schlimme Nachrichten, von denen wir in den vergangenen Monaten aus einigen Pflegeheimen im Landkreis Augsburg berichten mussten. Das Coronavirus forderte viele Todesopfer, die Senioren mussten aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung isoliert von anderen Bewohnern und ohne Besucher ihren Tag verbringen. Doch jetzt sind es wirklich gute Nachrichten aus den Pflegeheimen.

Die Corona-Situation in den Pflegeheimen hat sich entspannt

Die Impfung scheint wie erhofft zu helfen, die Zahl der Erkrankten geht zurück, einen großen Corona-Ausbruch gibt es zurzeit gar nicht mehr. Endlich gibt es für die Senioren in den Heimen und ihre Angehörigen einen Lichtblick, dass wieder ein Stück mehr Normalität in ihr Leben zurückkehrt.

Nach dieser Entspannung in der stationären Pflege, sollten die Menschen verstärkt in den Fokus, die ambulant gepflegt werden. Auch sie sind gefährdet, schutzbedürftig und geraten manchmal in den Hintergrund in der öffentlichen Debatte. Die oft nicht mehr mobilen Senioren sind darauf angewiesen, dass jemand mit der Impfung ins Haus kommt. Nur so kehrt auch für diese Familien wieder ein Stück weit mehr Normalität zurück.

