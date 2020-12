vor 28 Min.

Polizei erwischt alkoholisierte Autofahrer in Diedorf

Alkoholisiert und ohne triftigen Grund erwischte die Polizei zwei Männer in Diedorf am Steuer.

Zwei Autofahrer wurden in Diedorf alkoholisiert und ohne triftigen Grund am Steuer erwischt. Das dürfte teuer werden.

Alkoholisiert am Steuer erwischte die Polizei in Diedorf zwei Autofahrer am Freitagabend. Gegen 23.40 wurde ein 30-Jähriger in der Hauptstraße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Der der Mann zudem ohne triftigen Grund unterwegs war, kassierte er gleich zwei Anzeigen.

Mit 0,9 Promille in Diedorf erwischt

Ähnlich erging es einem 22-Jährigen, den die Beamten gegen 1.45 Uhr in der Hauptstraße kontrollierten. Er hatte laut Polizei rund 0,9 Promille im Blut und ebenfalls keinen triftigen Grund für seine Autofahrt. Auch er wurde angezeigt. (kinp)

