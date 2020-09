vor 49 Min.

Ranzen, Hefte, Mäppchen: Was kostet ein Schulstart?

Plus Schultüte, Ranzen und Hefte – für ihre ABC-Schützen müssen Eltern im Landkreis tief in die Tasche greifen. Wofür sie am meisten Geld ausgeben und was ihnen dabei wichtig ist.

Von Katja Röderer

Ein bisschen aufgeregt war die sechsjährige Melissa an ihrem ersten Schultag schon. Dabei hatte Mama Alena Veres alles gut vorbereitet für Melissas Start ins Schulleben an der Sankt-Ulrich-Grundschule in Schwabmünchen: Ein schönes Kleid, ein nagelneuer Schulranzen und natürlich eine selbst gebastelte Schultüte. Dazu kommen Sportklamotten, Turnschuhe, Hausschuhe, Hefte, Blöcke und Ordner – die Liste, die Mutter Alena Veres nun kurz nach dem Schulstart auf den Tisch legt, ist lang: 596 Euro sind es unter dem Strich. Viel Geld für die alleinerziehende Mutter dreier Töchter aus Schwabmünchen. Zum Glück haben Großeltern und andere Familienmitglieder sich an den vielen Anschaffungen zum Schulstart beteiligt.

Ein Schulranzen für 270 Euro

Denn eins war der Mutter besonders wichtig: Für jede Tochter sollte der erste Schultag ein ganz besonderer Tag werden. So bekam jedes Mädchen auch einen eigenen neuen Schulranzen. Inzwischen ist die älteste Tochter in der 9. Klasse und die Mittlere in der 3. Klasse. Als nun Melissa an der Reihe war, kostete der Schulranzen, der dem Mädchen so gefallen hat, 270 Euro. Das Schönste daran erklärt Melissa so: „Da ist eine Muschel und ein Delfin dran und die sind magnetisch.“ Turnbeutel, Mäppchen und Schlampermäppchen waren schon dabei. Ihre Mutter erzählt: „Wir haben den Ranzen erst im Juli gekauft.“ Viele andere Eltern sind schon im Frühjahr mit der Auswahl des Schulranzens beschäftigt.

Der Preis ist dabei für viele offenbar nicht das wichtigste Detail. So berichtet Mandy Melzer von Spiel und Freizeit in Gersthofen, dass sich die meisten Kunden bei der Erstausstattung des Schulkindes hauptsächlich an der Qualität orientieren. „Das Beste kann nicht gut genug sein“, sagt sie. Im Schnitt sei ein Schulranzen für etwa 240 Euro zu haben. In der Regel sind Mäppchen und Turnbeutel dann inklusive. Insgesamt seien die Ranzen tatsächlich teurer geworden, doch fügt Mandy Melzer hinzu: „Die Qualität ist auch gestiegen.“ Dass ein Erstklässler mit knapp 240 Euro komplett für den Schulstart ausgestattet werden kann, hält sie nicht für möglich. Diese Summe hatte die Gesellschaft für Konsumforschung vor einigen Jahren errechnet. Mandy Melzer ist ganz sicher: „Das reicht nicht.“ Sie geht von etwa 300 Euro aus.

Alle Stifte sind beschriftet. Bild: Marcus Merk

Doch 300 Euro haben für Melissas komplette Ausstattung nicht gereicht. Und das, obwohl die Familie versucht hat, das Geld sparsam auszugeben. So berichtet Melissas Mutter, dass sie einige Materialien wie Schulhefte, Blöcke und Ordner schon im Discounter gekauft hätte, weil sie dort günstig gewesen seien.

Angebote während des Schuljahres nutzen

Viele andere Eltern machen es ähnlich. So berichtet Nicole Lock aus Gersthofen beispielsweise, dass sie für ihre Tochter in der 3. Klasse immer wieder auch während des Schuljahres Material kauft, etwa wenn es Blöcke oder Stifte im Angebot gibt. Zudem müssen Dinge wie Wasserfarbkasten und Turnbeutel nicht jedes Jahr neu angeschafft werden, sodass Nicole Lock trotz neuer Sportschuhe und Hausschuhe auf knapp 42 Euro für die diesjährigen Schulanschaffungen für ihre Tochter kam. Und das, obwohl die Materialliste stolze 33 Punkte umfasste.

Melissa und ihre Familie haben für Hefte, Blöcke und dergleichen in der 1. Klasse rund 60 Euro bezahlt und weitere 60 Euro für Arbeitshefte. Diese sind im Falle eines Lockdowns wichtig, denn sie enthalten Arbeitsaufgaben, die dann von den Eltern nicht mehr zu Hause ausgedruckt werden müssen. Zehn Euro sammelte die Lehrerin für Tonpapier und dergleichen ein. Für Melissas Sportschuhe und Sportkleidung legte die Familie 34 Euro hin, die Hausschuhe haben 18 Euro gekostet und für Namenssticker wurden knapp 30 Euro ausgegeben.

Über den Sorgenfresser hat sich Melissa besonders gefreut. Bild: Marcus Merk

Zur Feier des Tages will Melissa zum Essen ausgehen

Damit Melissa am ersten Schultag besonders hübsch aussieht, wurden außerdem ein neues Kleid und Schuhe angeschafft. Macht weitere 40 Euro. Nicht zu vergessen ist die Schultüte für insgesamt 64 Euro mit Inhalt: Ein paar Süßigkeiten und ein Buch, sowie ein pinkfarbener Sorgenfresser, über den sich Melissa besonders gefreut hat. Er sei das Allerschönste in ihrer Schultüte gewesen, sagt sie. Auch die Feierlichkeiten zur Einschulung hielten sich finanziell im Rahmen. Melissa ist mit ihrem Papa zum Essen gegangen, so hatte sie sich das gewünscht.

Ihre Mutter hat nicht den Eindruck, dass die Einschulungen der älteren Töchter wesentlich kostengünstiger waren.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen