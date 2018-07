vor 50 Min.

Reisebus verliert Treibstoff am Busbahnhof

Fahrer hält an, nachdem er den Dieselgeruch bemerkt hat.

Am Samstagabend um kurz nach 20 Uhr stellte ein 58-jähriger Busfahrer Dieselgeruch in seinem Fahrzeug fest. Der Bus, welcher zu einem Busunternehmen aus dem Günzburger Raum gehört, war zu diesem Zeitpunkt laut Polizei mit einer Reisegruppe von circa 25 Personen besetzt und auf dem Rückweg von einem Ausflug. Der Fahrer parkte den Bus deshalb am „Busbahnhof“ in Zusmarshausen bei der Realschule und stellte bei einer Überprüfung einen Defekt an der Treibstoffleitung fest, wodurch Diesel auslief. Die Feuerwehr Zusmarshausen kam mit circa 20 Mann zum Binden der Dieselspur, Auffangen des auslaufenden Treibstoffes und zur Beschilderung der Gefahrenstelle. Die Fahrgäste, für die zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden hatte, kümmerten sich selbst um ihr Weiterkommen. (lig)

Themen Folgen