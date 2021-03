11:16 Uhr

Rettungswagen stößt in Neusäß mit einer Radlerin zusammen

Mit einem Rettungswagen ist eine Radlerin am Montag in Neusäß zusammengestoßen.

Der Fahrer überholte in Neusäß mit Blaulicht und Martinshorn ein Auto und übersieht, dass die davor fahrende 16-Jährige nach links abbiegen will.

Mit einem Rettungswagen ist eine Radlerin am Montag in Neusäß zusammengestoßen. Die 16-Jährige stürzte dadurch und musste mit Schürfwunden in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden.

Der Rettungswagen war im Rahmen eines Einsatzes mit Blaulicht und Martinshorn gegen 8.45 Uhr von Neusäß in Richtung Ottmarshausen unterwegs. Der 33-jährige Fahrer überholte auf der Ortsverbindungsstraße ein Auto und übersah dabei die davor fahrende Radlerin, die im selben Moment nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Das Rettungsfahrzeug streifte die Jugendliche, sodass diese stürzte. Die 16-Jährige kam mit Schürfwunden an Ellenbogen und Knien ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von 1150 Euro. (thia)

