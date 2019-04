11:53 Uhr

Rollerfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Autofahrer übersieht den Zweiradfahrer im Kreisverkehr

Leicht verletzt wurde ein 31-jähriger Rollerfahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 6.50 Uhr in Gersthofen. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte laut Auskunft der Polizei in den Kreisverkehr an der Bergstraße und Hans-Fischer-Straße in Gersthofen einbiegen und übersah dabei den Roller des 31-jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 31-jährige leicht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 4.000 Euro. (elhö)

