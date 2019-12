28.12.2019

SPD: Unendliche Geschichte

Die Partei nimmt zur Gestaltung des Ortszentrums in Gablingen Stellung

Die SPD Gablingen nimmt zur Diskussion um die Zukunft des Ortszentrums Stellung. Sie spricht von einer „unendlichen Geschichte“. Seit über 20 Jahren werde in Gablingen über die Gestaltung des Ortszentrums diskutiert. Jetzt heiße es, dass die Verwaltung in der letzten Gemeinderatssitzung beauftragt wurde, „das Kaufangebot an den Investor zu finalisieren und dem Gemeinderat erneut vorzulegen“. Um welche Summen es dabei geht, wisse man nicht, kritisiert SPD-Vorsitzender Walter Trettwer.

Seine Partei schließe sich der Auffassung des Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler, Günther Reichherzer an, dass sich der Verkaufspreis nicht am Bodenrichtwert, sondern am offensichtlich deutlich höheren Verkehrswert orientieren sollte.

Für das Grundstück im Herzen von Gablingen sollte die Gemeinde den höchstmöglichen Verkaufspreis erzielen. Bei dem geplanten Wohnungsbau handelt es sich vermutlich um Objekte im Hochpreissegment. Den Bau von Sozialwohnungen – wie von der Gablinger SPD gefordert – habe der Gemeinderat abgelehnt und die ursprünglichen Planungen von Seniorenwohnungen mit Betreuungsleistungen würden auch nicht realisiert. Trettwer: „Also weshalb beim Verkauf des Grundstücks auf höhere Einnahmen verzichten? Erinnert sei dabei auch an den Kauf des ,Gersthofer Lochs‘ durch die Stadt zu einem anscheinend ziemlich hohen Preis.“

Letztlich stellt sich der SPD die Frage, ob noch Bedarf für ein Geschäftshaus und einen Bürgersaal im Ortszentrum besteht. Ein alternativer Vorschlag wird genannt: „Wie wäre es mit einer Parkanlage auf diesem Grundstück, wie es beispielsweise Gersthofen mit ihrem ,Loch‘ plant?“

Zudem erscheint es nach Ansicht der SPD sinnvoll, dass die Entscheidungen über die Gestaltung des Ortszentrums der neue Gemeinderat trifft. (AL)

Themen folgen