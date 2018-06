vor 54 Min.

Sanierung der Sporthalle Dinkelscherben beginnt

Die Turnhalle in Dinkelscherben wird in diesen Tagen bereits ausgeräumt. Im kommenden Monat beginnen dann die Arbeiter, das Bauwerk komplett zu entkernen. Die Halle erhält dann unter anderem einen neuen Schwingboden sowie neue Prallschutzwände.

Viele Jahre wurde um die Pläne gerungen, jetzt starten die Bauarbeiten. Das Gebäude wird derzeit ausgeräumt und bald aussehen wie ein Rohbau.

Von Manuela Bauer

Ein Gerüst steht schon in der Halle, Tore und Einräder sind zum Abtransport bereit. Nun geht die Sanierung der Reischenausporthalle in Dinkelscherben wirklich los: Derzeit wird schon ausgeräumt, am Montag beginnen dann die Bauarbeiten.

Jahrelang waren Pläne immer wieder verworfen und umgearbeitet worden. Eine entscheidende Frage war, ob die Gemeinde die Sanierung der Dreifachhalle am Schulzentrum gefördert bekommt – eine Zweifachhalle wäre für einige Vereine zu klein gewesen. Seit knapp zwei Jahren steht nun fest, dass das mit den Zuschüssen klappt und die Sanierung finanzierbar ist. Auf den Ausbau als Mehrzweckhalle und die Einrichtung einer Mensa verzichtete die Gemeinde deshalb. Das Gebäude wird im Bestand saniert.

Viel wird von der mehr als 40 Jahre alten Halle in den nächsten Monaten aber nicht übrig bleiben. „Wir setzen sie quasi in den Rohbauzustand zurück“, sagt Gerhard Dempfle, der das Projekt für die Gemeinde koordiniert. Der Ingenieur erklärt, wie die Arbeiten ablaufen: Nächste Woche werden zunächst die Sportgeräte, wie Kästen und Reckstangen, weggefahren und eingelagert, der Bauzaun aufgestellt und die Garagen vorbereitet, denn sie müssen versetzt werden.

Das Gebäude wird entkernt

Anfang Juli beginnen dann die Abbrucharbeiten. Das Gebäude wird entkernt, die Arbeiter entfernen unter anderem die Wand- und Deckenverkleidungen, Sanitäranlagen, Elektroleitungen, alle Türen und Fliesen. „Das alles dauert voraussichtlich zwei Monate“, sagt Dempfle. Im September kann die Sanierung und Neugestaltung beginnen. Die Halle bekommt einen neuen Schwingboden und Prallschutzwände, ein Geräteraum wird zum Konditionsraum umgebaut. Duschen, Waschbecken, Armaturen und Fliesen müssen erneuert werden. Künftig soll außerdem jede Umkleide einen eigenen Sanitärbereich bekommen. Zusätzlich werden eine behindertengerechte Umkleide und ein Behinderten-WC eingebaut, die Halle soll barrierefrei erreichbar sein. Auch die Technik ist 40 Jahre alt und muss erneuert werden: Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation, Lüftungsanlage, Beleuchtung und Brandschutz. Das alles wird insgesamt etwa vier Millionen Euro kosten, die Freistaat, Gemeinde und Landkreis bezahlen.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Juli 2019 dauern. Zum Schuljahr 2019/2020 kann dann die rundum erneuerte Halle wieder genutzt werden. Für die 13 Monate Bauzeit mussten sich Schulen und Vereine neue Sportstätten suchen; seit den Pfingstferien findet in der Reischenauhalle kein Unterricht mehr statt.

