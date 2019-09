12:10 Uhr

Scherzanruf löst größeren Polizeieinsatz in Biberbach aus

Etliche Polizeistreifen rückten am Samstag nach Biberbach aus, weil ein Anrufer von einem Überfall berichtet hatte. Das ganze entpuppte sich als schlechter Scherz.

Ein fingierter Anruf hat in Biberbach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Samstag gegen 16.10 Uhr teilte ein Anrufer bei der Polizei einen Überfall in Biberbach mit. Rund um den Ort wurden daher etliche Streifen zusammengezogen. Laut Auskunft der Polizei stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Überfall stattgefunden hatte und sich der Anrufer einen „Scherz“ erlaubte. Der Anrufer wird nun wegen des Missbrauchs von Notrufen angezeigt. (elhö)

