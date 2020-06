16:39 Uhr

Schlägerei in Herbergsbetrieb: Arbeiter werden handgreiflich

Die Polizei wurde in Gersthofen zu einer Schlägerei gerufen..

Die Polizei wird in Gersthofen zu einem handfesten Streit gerufen. Es flogen die Fäuste, ein Beteiligter kam ins Krankenhaus.

Sie hatten sich gerade erst kennengelernt – und schon kam es zu einem handfesten Streit: In einem Herbergsbetrieb in Gersthofen kamen am Samstagabend drei Arbeiter zu einer feuchtfröhlichen Runde zusammen.

Gegen 23 Uhr kam es jedoch zu einem Streit, der schließlich handgreiflich wurde. Ein 26-Jähriger wurde von den beiden anderen jeweils mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass er leicht verletzt und schließlich ins Uniklinikum gebracht wurde. (jah)

