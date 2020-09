09:45 Uhr

Siebenjähriger wird in Gersthofen von Auto erfasst und leicht verletzt

Ein siebenjähriges Kind ist am Montag in Gersthofen von einem Auto angefahren worden. Der Bub war mit seinem Fahrrad unterwegs.

Ein sieben Jahre alter Bub ist am Montag in der Berliner Straße in Gersthofen von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Bub gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad in den Rostocker Weg einbiegen. Dabei fuhr er offenbar einen zu großen Bogen. Das Kind fuhr gegen den Wagen einer 47-Jährigen uns stürzte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. (kinp)

