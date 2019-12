vor 50 Min.

Sieht so die Zukunft im Augsburger Land aus?

Wir wissen schon jetzt, was das kommende Jahr mit sich bring - zumindest, wenn es nach der Meinung unserer Leser geht.

Wir haben Sie gefragt, was das neue Jahr wohl bringen wird. Was unsere Leser und die Redaktion für 2020 vorhersagen. Fünf Teilnehmer haben schon jetzt gewonnen.

Von Philipp Kinne

Wir wissen schon jetzt, was das kommende Jahr mit sich bring – zumindest, wenn es nach der Meinung unserer Leser geht. Sie haben für uns in die Zukunft geblickt und unsere Fragen beim diesjährigen Wahrsagerspiel beantwortet.

So sind sich unsere Leser zum Beispiel ziemlich sicher, dass aus dem Gersthofer Loch so schnell kein Stadtpark wird. 81 Prozent stimmten dafür. Und auch die Redaktion sieht das genauso. Genauso denkt eine Mehrheit unserer Leser, dass es auf der Autobahn A8 auch im kommenden Jahr kein Tempolimit geben wird. 65 Prozent stimmen bei der Frage dazu mit „Nein“, nur 35 Prozent glauben, dass es bald eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben wird – die im Moment bundesweit in der Debatte ist.

Die Redaktion ist zuversichtlich

Weniger sicher sind sich unsere Leser bei dieser Frage: „Erreicht die SPD bei den Wahlen für den Kreistag mehr als zehn Prozent?“. Eine knappe Mehrheit von 55 Prozent glaubt nicht daran. Die Redaktion hingegen ist zuversichtlich. Einer Meinung sind wir mit unseren Lesern hingegen bei der Frage, ob aus der Staudenbahn ein Radweg werden wird. 70 Prozent unserer Leser glauben nicht daran. Und auch die Redaktion geht nicht davon aus, dass aus der Strecke der Staudenbahn im kommenden Jahr ein Radweg wird.

Wir wissen schon jetzt, was das kommende Jahr mit sich bring – zumindest, wenn es nach der Meinung unserer Leser geht. Bild: AZ-Infografik

Ebenso eindeutig ist das Ergebnis bei der Frage, ob ein Teil des Lohwaldes für die Erweiterung der Stahlwerke abgeholzt wird. 73 Prozent unserer Leser gehen davon, nur 27 Prozent glauben nicht daran. Die Redaktion sagt: „Ja. Es sieht ganz danach aus.“

Anfang 2021 werden wir wissen, welcher Leser der beste Wahrsager war. Er bekommt natürlich einen tollen Preis. Schon jetzt gewonnen haben fünf Teilnehmer. Sie erhalten als Dankeschön fürs Mitmachen die preisgekrönte Reportagereihe „Unser Essen“. Darin geht Autorin Steffi Brand den Geheimnissen unserer Lebensmittel nach und wird in unserer Heimat fündig. Gewonnen haben: Friedrich Wiedemann aus Neusäß-Hainhofen, Daniela Rieseraus Stadtbergen, Birgit Deffner aus Stadtbergen, Kathrin Seemiller aus Heretsried und Walter Niederreineraus Dinkelscherben.

Die Bücher können ab Donnerstag, 2. Januar, in der Redaktion, Bahnhofstraße 8-10 in Gersthofen abgeholt werden.

Themen folgen