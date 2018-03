18:38 Uhr

Simone Strohmayr schreibt das Bayernlied um

Den Hymnendisput gibt es jetzt auch in einer weiß-blauen Version. Dabei geht die SPD-Abgeordnete noch weiter als die Gleichstellungsbeauftragte des Bundes.

Kristin Rose-Möhring hat es vermutlich nicht geahnt. Simone Strohmayr dagegen kann jetzt nicht mehr sagen, sie sei nicht gewarnt. Der bloße Vorschlag der Bundesgleichstellungsbeauftragten Rose-Möhring, die Deutschland-Hymne umzutexten und aus „Vaterland“ „Heimatland“ zu machen, hat bereits für empörte Reaktionen gesorgt. Dabei war es nur ein Vorschlag.

Die Bayernhymne als Rap-Version

Strohmayr aber, SPD-Landtagsabgeordnete aus Stadtbergen, ist noch viel weiter gegangen. Sie hat bereits Hand angelegt an die Bayernhymne – respektive Hand anlegen lassen. Die Frauenpolitische Sprecherin in der SPD-Landtagsfraktion spricht von einer „zeitgerechten Überarbeitung“, die es auch auf CD gibt. Geändert wurde nicht nur der Text, und zwar speziell mit Blick auf die Frauen: „Gott mit dir, du Land der Bayern, Heimaterde - Mutterland“. „Dass die Frau nicht nur am Herd steht, dafür ist es höchste Zeit, wir wollen endlich sorgen für ein gleich berechtigt Weib“, heißt es in der neuen Fassung.

Strohmayr will die weibliche Seite Bayerns betonen

Das Lied der Bayern, das vor mehr als 150 Jahren von Konrad Max Kunz komponiert wurde, erklingt zudem in einer modernen Rap-Version, ausschließlich mit Frauen- und Mädchenstimmen Strohmayr möchte damit die weibliche Seite Bayerns betonen.

Dafür gibt es in ihren Augen viele gute Gründe: „In Bayern feiern wir in diesem Jahr 100 Jahre Frauenwahlrecht

. Zur gleichen Zeit wurde der Freistaat Bayern ausgerufen“, erläutert sie. Und tatsächlich hätten die Frauen seitdem schon viel erreicht. Doch noch immer gelte es, das Augenmerk auf die Schwächeren im Land zu richten.

So wachse nicht nur die Zahl der Scheidungen und Alleinerziehenden an, auch die häusliche Gewalt im Freistaat nimmt zu. „Etwa 140000 Frauen werden jährlich Oper von sexueller und körperlicher Gewalt“, kritisiert Strohmayr: „Es ist eine Schande, dass immer noch die Hälfte aller hilfesuchender Frauen mit ihren Kindern in Bayern keinen Platz in einem Frauenhaus bekommen.“

Um dem entgegenzuwirken, sammeln die SPD-Abgeordnete und ihre Kolleginnen Unterschriften im Rahmen einer Petition, welche die bessere finanzielle Unterstützung von Frauenhäusern zum Ziel hat. Die CD wird am kommenden Sonntag, 11. März, in Aichach vorgestellt. (gth/cf)

