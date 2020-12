19:00 Uhr

So bringt die Mittelschule Langweid Schüler auf den Weg zum Traumjob

Plus Das Projekt an der Mittelschule in Langweid setzt bei den Schülern schon früh an. Dafür hat die Schule nun eine Auszeichnung erhalten.

Von Sonja Diller

Den Abschluss bestanden - und dann? Nicht irgendeinen Job, sondern einen Beruf, der zu den Wünschen und Vorlieben der jungen Leute passt; einen, der Spaß macht und im Leben weiterbringt - das sollen die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule am Ende ihrer Schulzeit im Auge und bestenfalls dafür auch schon einen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. Dafür wird in Langweid seit 2019 viel getan.

Als offizielle Anerkennung für ihr Programm wurde der Mittelschule nun das Berufswahl-Siegel für ausgezeichnete Berufsorientierung vom Netzwerk Schule/Wirtschaft Bayern verliehen. Profis aus Schule und Unternehmen arbeiten hier zusammen, um die Verknüpfung zwischen Bildungsstätten und Betrieben herzustellen.

Beworben hat sich die Mittelschule Langweid, die ab 2022 neu gebaut werden soll, für das Siegel digital. Teams von Schülern, Lehrern und der Schulleitung stellten unter der Leitung von Lehrer Harun Göktas das Konzept vor. Interviews mit dem Elternbeirat, den Spezialisten der Berufsberatung, der Berufseinstiegsbegleitung und mit Vertretern der Schulpartner komplettierten das Bild. Erfolgreich, wie die Verleihung zeigt.

So hilft die Mittelschule Langweid konkret

Mit einem ausgeklügelten Konzept zur Berufsorientierung werden die Jugendlichen über alle fünf Jahre Mittelschulzeit an die Hand genommen. Berufsberatung und Bewerbertraining bauen das Fundament für ein erfolgreiches Berufsleben. Zwei Schulpartnerschaften bieten Workshops und den Austausch mit der realen Berufswelt.

Dafür konnten sich die Geschäftsführungen von Sonepar und Lidl begeistern. „Für unsere Schülerinnen und Schüler bietet nicht nur das professionelle Training, sondern auch der Austausch mit den Azubis der Schulpartner wertvolle Informationen über die reale Arbeitswelt, über Chancen und Anforderungen", so Schulleiterin Gabriele Ott. Durch eine jährliche Evaluierung der Zusammenarbeit mit den Schulpartnern wird das Konzept laufend weiterentwickelt.

Zu Pandemiezeiten ist es schwieriger, aber nicht unmöglich, das Programm zu betreiben. Mit dem Partner Sonepar wird zum Beispiel online via Tablets mit jedem einzelnen Schüler ein Bewerbungsgespräch simuliert. Anschließend gibt es sofort ein Feedback mit Tipps, was gut gelaufen ist und was noch besser gemacht werden könnte. Die Schüler, die gerade nicht im Gespräch sind, bearbeiten einen Fragenkatalog zu Bewerbungsgesprächen. Charlotte Simpson, Schulsprecherin in Langweid, stuft das Konzept, für das ihre Schule mit dem Berufswahlsiegel ausgezeichnet wurde, als sehr hilfreich ein: „Das Besondere dabei ist, dass die Wege zum Beruf genau aufgezeigt werden und eine laufende Begleitung und Unterstützung bei der richtigen Wahl da ist."

