So geht es der Kreissparkasse Augsburg in Corona-Zeiten

In Corona-Zeiten legen immer mehr Kunden ihr Geld aufs Sparbuch. So hat sich das Geschäft der Kreissparkasse Augsburg im Jahr 2020 entwickelt.

Von Jana Tallevi

In der Krise möchten Privatkunden, aber auch Unternehmen und Kommunen, ihr Geld griffbereit auf dem Sparbuch oder dem Konto liegen haben. Das ist eine Erkenntnis der Kreissparkasse Augsburg für die Geschäfte im Corona-Jahr 2020. Für die Sparkasse bedeutet das steigende Bilanzzahlen, wie sie jetzt in einem Pressegespräch bekannt gegeben hat. Die Bilanzsumme belief sich zum Jahresende 2020 auf 3944 Millionen Euro und lag damit rund 205 Millionen Euro oder 5,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

In ähnlicher Größe stiegen die Einlagen auf 3033 Millionen Euro. Ein Großteil davon, über 2,4 Milliarden Euro, stammt von Privatpersonen aus der Region Augsburg. "Die Sparquote hat sich massiv erhöht", so Wolfgang Zettl, seit einigen Monaten Mitglied im Vorstand der Kreissparkasse. Doch das Geld auf der hohen Kante birgt auch Probleme fürs Geschäft.

Niedrige Zinsen schrecken Kunden der Kreissparkasse Augsburg nicht

Die Mehrheit der Kunden ziehe vor allem onlinefähige Geldmarkt- oder Girokonten einer Anlage in Wertpapieren oder Fonds vor - und das trotz historisch niedriger Zinsen. Für einen kleinen Teil der Kunden, etwa fünf Prozent, bedeuten die Einlagen ab mehreren hunderttausend Euro sogar sogenannte Negativzinsen, das heißt, sie zahlen für das Verwahren ihres Geldes. Eine Entwicklung, die nicht im Sinne der Kreissparkasse ist. "Wir wollen den Realverlust nicht", so Zettl. Gewinne seien hingegen immer noch am Wertpapiermarkt möglich. Um knapp 14 Prozent hat die Kreissparkasse den Wertpapierumsatz in 2020 steigern können.

Das Vorstandsteam der Kreissparkasse Augsburg (von links): Horst Schönfeld, Richard Fank und Wolfgang Zettl. Bild: Kreissparkasse

Für die Kreissparkasse Augsburg zeigt sich die Corona-Krise als ein Beschleuniger auf dem Weg der Digitalisierung. Zwar blieben und bleiben, so Vorstandsvorsitzender Richard Fank, weiterhin alle 18 Geschäftsstellen geöffnet. Der Trend zeige jedoch, dass Kunden im Schnitt einmal im Jahr in die Geschäftsstelle kommen, aber bis zu 300 Mal im Jahr online Bankgeschäfte erledigen.

Enorme Zuwächse beim mobilen Bezahlen - dafür wird weniger mit Bargeld gezahlt

Von Januar bis Dezember 2020 stiegen die Transaktionen beim mobilen Bezahlen mit Girocard um mehr als 230 Prozent, beim kontaktlosen Bezahlen um fast 90 Prozent. Mindestens in ebendieser Höhe stiegen die umgesetzten Beträge. Verabschieden sich die Menschen im Augsburger Land, die doch wie die Deutschen das Bargeld so lieben, wie kein anderes Volk in Europa, doch von Scheinen und Münzen im Geldbeutel?

Die Entwicklung ist zumindest für Verbraucher und auch die Kreissparkasse positiv, so Richard Fank. "Bargeld kostet viel", erklärt er. Das beginne bei der Bereitstellung in den Geldautomaten, gehe über den Transport von den Einzelhandelsgeschäften bis zur Vernichtung alter Geldscheine. Am Ende zahlt der Kunde für diesen Service.

Auch für die Kreissparkasse selbst bleibt beim Thema Digitalisierung noch viel zu tun: Bezahldienstleister wie Apple, Google oder Amazon, mit denen man etwa Geschäfte im Internet abwickeln kann, sind heute eine Konkurrenz für den klassischen Sparkassen- und Bankensektor. Die Kunden seien da auch nicht mehr so treu wie früher, so Fank.

Die Erlöse der Kreissparkasse Augsburg gehen leicht zurück

Leicht rückläufig ist der Bilanzgewinn für die Kreissparkasse, er ging von 3,5 auf 3,2 Millionen Euro zurück. Zu einem großen Teil wird der Gewinn dafür verwendet, die Eigenkapitalausstattung des Instituts zu erhöhen, so Vorstandsvorsitzender Fank. Das sei eine Forderung der Finanzaufsicht und eine Entwicklung nach der Bankenkrise. Die Kreissparkasse ist mittlerweile mit ihrer Größe auf Platz 23 von 64 Sparkassen in Bayern, vor einigen Jahren lag sie da noch auf Platz 18. Das liege auch daran, dass sich Sparkassen zusammengeschlossen hätten. Für die Kreissparkasse Augsburg ist eine Fusion im Moment allerdings kein Thema. "Wir planen damit, selbstständig zu bleiben."

Bei der Kreissparkasse Augsburg arbeiten aktuell 489 Menschen (Vorjahr: 501) mit einer Teilzeitquote von über 51 Prozent, 277 davon sind Frauen. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Richard Fank wird im Sommer in den Ruhestand gehen, sein designierter Nachfolger ist sein Vorstandskollege Horst Schönfeld. Seit Januar ergänzt Wolfgang Zettl den Vorstand. Eine Frau ist somit nicht in der obersten Ebene der Vorstandsriege. "Die wollen das nicht. Das finden wir schade", sagt Richard Fank. Die Erfahrung zeige, dass Frauen vor der Kombination aus einer Hochschulausbildung oder einer entsprechenden internen Ausbildung verbunden mit einer Vollzeitstelle im Vorstand zurückschreckten.

Vielleicht ändert das der Nachwuchs einmal: 35 Auszubildende hat die Kreissparkasse aktuell, trotz der schwierigen Bedingungen während Corona laufe es ganz gut mit den Einstellungen der jungen Leute. "Wir brauchen Nachfolger. In der Kreissparkasse findet jeder eine Zukunft", so Richard Fank.

