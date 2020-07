08:08 Uhr

So kommen Sie jetzt an Tickets fürs Erlebnisbad Titania in Neusäß

Das Erlebnisbad Titania in Neusäß öffnet am Dienstag, 7. Juli, wieder.

Plus Das große Schwimmbad in Neusäß, das Erlebnisbad Titania, öffnet wieder. Was Badegäste beachten müssen und wie man an Eintrittskarten kommt.

Von Phillipp Kinne

Nach einer monatelangen Corona-Zwangspause öffnet das Titania am Dienstag, 7. Juli, wieder. Eine knappe Woche später, am Montag, 13. Juli, öffnet auch der Saunabereich. Wegen der aktuellen Corona-Regeln müssen Badegäste allerdings einiges beachten:

Die sollten künftig online gekauft werden. Ab Sonntag, 5. Juli, ist das über die Website des Bads möglich. Dort können bis zu 7 Tage vor dem geplanten Besuch Eintrittskarten sowohl für Einzeltarife als auch für Familien für feste Zeitfenster gekauft werden. Je nach Verfügbarkeit sind Restbestände direkt am Empfang vor Ort erhältlich.

Die Gesamtzahl der Besucher im Titania Neusäß ist begrenzt

Die Öffnungszeiten sind in der Badewelt täglich von 10 bis 21.30 Uhr und in der Sauna täglich von 10 bis 22 Uhr. Wichtig ist, dass bei einem für die Badewelt gebuchtem Tarif kein Übertritt in die Sauna mehr möglich sein wird.

Um die Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen, werden die Besucherströme geleitet und Markierungen zum Abstand angebracht. Die Gesamtanzahl der Besucher, die sich gleichzeitig in der Anlage aufhalten dürfen, wurde aufgrund der Auflagen begrenzt. Einen Mund-Nasen-Schutz müssen die Besucher vom Eingangsbereich bis zu den Umkleiden tragen sowie beim Verlassen der Anlage nach dem Umziehen. In der badeigenen Gastronomie kann darauf verzichtet werden.

Saunen ab 60 Grad stehen ab 13. Juli wieder zur Verfügung. Der osmanische Bereich im Obergeschoss muss bis auf Weiteres mit Ausnahme des Hamambeckens geschlossen bleiben.

Das Wellnessteam ist ab dem 13. Juli wieder im Einsatz. Reservierungen für Massagen können derzeit nur direkt vor Ort erfolgen. Für eine sichere Behandlung tragen Gäste und Masseure grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz.

Alle weiteren Infos über Abläufe und Einschränkungen vor Ort finden Sie auf der Website des Titania.

