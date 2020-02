vor 8 Min.

So soll Aystettens neue Ortsmitte aussehen - und das soll sie kosten

Plus Das Ulmer Planungsbüro stellt seine Planungen zur Neuen Mitte vor. Rund 100 Zuhörer verfolgen die Präsentation und harren lange aus, um die Kosten zu erfahren.

Von Matthias Schalla

Jauchzend springen die Kinder durchs plätschernde Wasser. Oma und Opa sitzen derweil unter den Schatten spendenden Bäumen und beobachten das lustige Treiben am Dorfbrunnen. Schmetterlinge flattern von Blume zu Blume und ein Eisverkäufer kommt mit dem Befüllen der Waffeln kaum noch nach. So oder ähnlich könnte ein perfekter Tag in der neuen Mitte von Aystetten aussehen. Die große Unbekannte bislang: die Kosten. Rund 100 Aystetter informierten sich daher bei der Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand der Planungen. Und erstmals wurde eine Summe genannt.

Bürgermeister Peter Wendel hatte wohlweislich die Sitzung des Gemeinderats in den Bürgersaal verlegt. Und selbst dort wurde es schnell eng. Rund 100 Bürger wollten sich über die Planungen informieren und vor allem eine erste Kostenschätzung hören. Doch bis es so weit war, mussten sich die Zuhörer zwei Stunden gedulden. Präsentation und Bekanntgabe der Kosten mit Spannung erwartet Landschaftsarchitekt Roberto Kaiser hatte die Powerpoint-Präsentation auf 58 Seiten detailliert zusammengefasst und drehte Schritt für Schritt jeden einzelnen Stein der preisgekrönten Planung um. Zusammen mit den Architekten Braunger und Wörtz hatte das Ulmer Büro Silands den Wettbewerb zur Neugestaltung der Ortsmitte gewonnen. „Ein Gesamtkonzept von großer Klarheit, das öffentliche Räume von spezifischer Qualität entwickelt“, hieß es in der Beurteilung des Preisgerichts. „Man hört jedoch aus der Bevölkerung, dass nicht jeder damit einverstanden ist“, sagte Bürgermeister Wendel. Umso gespannter wurde die Präsentation und Bekanntgabe der Kosten erwartet. „Ziel ist, mehr Aufenthaltsqualität zu erreichen und den Verkehr insbesondere für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu gestalten“, sagte Kaiser. Erreichen wollen die Architekten dies mit einer Öffnung der Ortsmitte nach Norden hin. Als Ort der Begegnung ist ein Brunnenplatz gegenüber dem Wirtshaus an der Ecke Kurze Bahnhofstraße/Hauptstraße vorgesehen. Metzgerei und Bäckerei hätten die Möglichkeit einer Außenbewirtung und nach dem Versetzen des Maibaums wäre an der Adalbert-Stoll-Straße Raum für einen Festplatz mit Bier- und Festgarten oder einen kleinen Bürgerpark. Deutlicher Eingriff in die Verkehrsführung Für Planer Roberto Kaiser der ideale Platz „für Maifeiern, Wein- oder Dorffeste und einen Christkindelsmarkt“. Um Platz für mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, ist allerdings ein deutlicher Eingriff in die Verkehrsführung erforderlich. So soll beispielsweise die Fahrbahn auf 6,50 Meter verschmälert werden, auch die Bushaltebuchten würden zugunsten großzügiger und sicherer Wartebereiche für die Fahrgäste umgebaut und mit einer zweiten Fußgängerampel über die Hauptstraße ausgestattet werden. So könnte unter anderem auch die per Regierungserklärung versprochene bayernweite „Barrierefreiheit bis 2023“ in Aystetten umgesetzt werden. Vision und Wirklichkeit: Das Foto zeigt die Ortsmitte in Aystetten heute. Bild: Marcus Merk Doch gerade diese Maßnahme sorgte bei der CSU für Kritik. „Wenn die Busse direkt auf der Straße halten, sind Staus zu befürchten und die Schulkinder beim Ein-und Aussteigen gefährdet“, sagte Roland Woppmann. Auch Fraktionskollegin Ulrike Steinbock erklärte „ein erklärter Gegner des Rückbaus“ zu sein. Auch einen barrierefreien Ausbau lehnte sie mit klaren Worten ab: „Ich will ihn nicht.“ Erwin Stocker von den Freien Wähler teilte diese Meinung jedoch nicht. „Wir sollten den Experten vertrauen“, betonte er. Sollte Aystetten von den Planungen unter anderem der Barrierefreiheit abrücken, „fühle ich mich schuldig an der nächsten Generation“. Verkehr in Aystetten: Haltezeit der Busse wird kürzer Britta Martin (FW) sah durch die Auflösung der Haltebuchten weitere Vorteile für den Verkehr. Dadurch, dass schneller ein- und ausgestiegen werden kann, werde die Haltezeit der Busse kürzer. Experten gehen davon aus, dass bei einem Verkehr von bis zu 600 Fahrzeugen pro Stunde dieses Konzept funktioniere. Aystetten liege laut Kaiser mit 400 Fahrzeugen in der Spitzenstunde somit um 33 Prozent unter diese Marke. Wendel versuchte mit einem pragmatischen Vorschlag, die Diskussion abzukürzen. „Wir sollten erst einmal schauen, was es kostet und wenn wir es uns leisten können, werden die Bürger befragt.“ Bis die Katze aus dem Sack war, mussten sich die Zuhörer allerdings noch eine weitere halbe Stunde gedulden. Gegen 21.30 Uhr hatte Kaiser die einzelnen Posten der Kalkulation vom Erdaushub über die Bepflasterung bis hin zu den Mülleimern und der Vegetation aufgelistet. 2,1 Millionen stand auf der letzten Seite seiner 58-seitigen Präsentation. „Eine stolze Summe“, kommentierte Wendel die Berechnung. So mancher Gemeinderat rieb sich mit Blick auf die Zahlen nachdenklich das Kinn. Fragen, ob es denn überhaupt einen weiteren öffentlichen Platz brauche, da es ja bereits einen Teich gebe bis hin zu Überlegungen, den ein oder anderen Posten eventuell zu streichen, wechselten sich ab. Aystetten will Finanzierbarkeit des Projekts überprüfen Hin und wieder fiel bei den einzelnen Redebeiträgen auch das Wort „Wahlkampfgeplänkel“, doch nur ein Zuhörer aus dem Sonnenweg vertrat eine klar ablehnende Position und forderte, „die unsägliche Ortsmitte auf Eis zu legen.“ Für wesentlich mehr Aufregung sorgte stattdessen das Thema Wasser, Abkochgebot und Gebühren (wir berichteten). Aystetten wird nun die Finanzierbarkeit des Projekts überprüfen. Eine Entscheidung dürfte wohl erst nach dem 15. März fallen. Was auch im Sinne des Landschaftsarchitekten wäre: „Es wäre schade, wenn die Neue Mitte an den konträren Ansichten eines Wahlkampfs scheitert“, sagte Roberto Kaiser. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Aystetten braucht Visionen - und eine neue Mitte Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Aystetten erhält wieder mehr Geld vom Staat

Das große Thema zur Wahl heißt in Aystetten: Neue Mitte Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

