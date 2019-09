vor 20 Min.

Sommerkrimi: Ist doch der Schorsch das richtige Opfer?

Bei unserem Sommerkrimi durften Leser miträtseln. Auch ein alternatives Ende war gefragt: Dabei kommt der verrückte Schorsch gar nicht gut weg.

Von Maximilian Czysz

In unserem Sommerkrimi fiel der verrückte Schorsch, der Friseurmeister am Ort, einer Verwechslung zum Opfer: Eigentlich sollte nicht er den Löffel abgeben, sondern der Banker Laurin Nieswurz. Die vierteilige Sommerkrimi, bei dem Leser zum Mitraten aufgerufen waren, könnte auch anders enden. Aber wie? Leserin Gabi Elsner hat sich Gedanken gemacht.

Bei ihrem alternativen Ende des Sommerkrimis ist der „Schorsch“ nicht das versehentlich falsche Opfer. Nein, genau er sollte umgebracht werden. Krimi-Fan Gabi Elsner aus Haunstetten erklärt: „Friseurmeister Schorsch ist frisch verliebt. Seine neue Freundin ist die Arztgattin Ella Goldlack. Als langjährige Stammkundin hat sie Schorsch oft genug ihr Leid über ihren untreuen Gatten geklagt und sie hat dem Schorsch schon immer gut gefallen. So ist aus den Beiden ein heimliches Paar geworden. Ella Goldlack hat Schorsch auch von einem früheren Verhältnis mit Bauunternehmer Hans Hammer erzählt, auf das sie sich aus lauter Frust eingelassen hatte. Dieses Wissen kommt dem Schorsch gerade recht.“

Hammer schmiedet sein mörderisches Komplott

Seine berufliche Existenz sei nach der Version von Leserin Gabi Elsner nämlich bedroht. „Er betreibt seinen Friseursalon in einem älteren Haus auf dem Grundstück des Baulöwen Hans Hammer. Das Haus soll demnächst abgerissen und statt dessen ein vierstöckiges Haus mit Luxuswohnungen errichtet werden.“ Sich einzumieten wäre viel zu teuer für den Friseurmeister Schorsch. Er konfrontierte deshalb Hans Hammer mit seinem delikaten Wissen und erpresste ihn.

Gabi Elsner: „Hammer soll ihm für sein Schweigen eine der künftigen Wohnungen als neue Räume für seinen Salon überlassen. Kostenlos natürlich, versteht sich! Hammer geht zum Schein auf die Erpressung ein und schmiedet sein mörderisches Komplott. Weder hat er Lust von seinem kürzlich beendeten Verhältnis in der Yellow Press zu lesen (von der Reaktion seiner Frau mal abgesehen), noch will er eine seiner Luxuswohnungen dem Schorsch zu überlassen. Er besorgt sich über einen Kontakt im Darknet das Zyankali und verschickt die Einladungen für das Krimi-Dinner. Beim Servieren der Suppe lenkt er die Anwesenden mit einem vermeintlichen Unfallgeschehen auf der Straße vor dem Gasthaus ab und gibt das Gift in die Suppe. Ende bekannt!“

Der verrückte Schorsch bekam eigens die Haare gefärbt. Bild: Marcus Merk

Im veröffentlichten Sommerkrimi kommt es am Ende tatsächlich zu einer unerwarteten Wendung: Kommissarin Lara Klar deckt auf, dass „Frau Doktor“ Ella Goldlack und ihr Freund hinter dem Mord stecken. Letzterer hatte das Gift in die Suppe getröpfelt – durch eine Verwechslung traf es dann den verrückten Schorsch.

Es kommt anders als geplant

Auf der richtigen Spur war Christine John aus Schwabmünchen. Sie hatte den richtigen Riecher: „Oje, es hat wirklich den falschen getroffen. Da bin ich mir sicher. Ella Goldlack hatte alles so schön geplant.“ Die Einladungen hatte sie im Namen der Fabrikantenwitwe geschrieben. Der Verdacht würde sofort auf Erna von Weinstein fallen.

Making-of: Mörderischer Spaß hinter den Kulissen 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Bestürzung über das plötzliche Ableben des verrückten Schorsch war nur gespielt: Tatsächlich wurde beim Fototermin für den Sommerkrimi viel gelacht. Und geschmunzelt. Denn die Bilder hatte Fotograf Marcus Merk mit Gersthofer Laienschauspielern während des laufenden Betriebs im Gasthof Stern geschossen. Für die Gäste war’s eine außergewöhnliche Unterhaltung, die nicht nur der Gastronomenfamilie Seitz gefiel. Auch die Gersthofer Laienschauspieler hatten ihren Spaß.

Redakteur Oliver Reiser, der bei der Faschingsveranstaltung Kol-La mitwirkt, hatte Darsteller zusammengetrommelt. Erst am Tag vor dem Fototermin war klar: Aus dem ursprünglich geplanten Kommissar wird eine Kommissarin, weil an dem Abend nicht genügend männliche Mitwirkende Zeit hatten. So wurde aus Sebastian Klar eine Lara Klar, die dann Simone Liepert von der Faschingsgesellschaft Lechana spielte. Sie hatte stilecht Mantel und Mütze mitgebracht und erinnerte stark an Inspektor Clouseau.

Bevor es vor die Kameralinse ging, wurden die Laienschauspieler im Saal des Gasthofs von Andreas Kubis von der Gersthofer Kol-La geschminkt. Zwei Tische füllten die Utensilien, die er mitgebracht hatte. Auch rotes Haarspray war dabei – damit erhielt der Friseurmeister (gespielt von Max Ress vom Theaterverein) noch kurzfristig eine rote Locke, die seine Verrücktheit unterstreichen sollte.

Anschließend wurde der Kurzkrimi Szene für Szene von Ilona Kramer (Theaterverein Gersthofen), Barbara Lamprecht (Stadträtin), Regina Winter, Lukas Kiermeyr (beide Theaterverein), Andreas Haussmann (selbstständiger Malermeister) und Max Ress (Theaterverein) nachgespielt. Kommissarin Lara Klar kam ins Spiel, nachdem der vergiftete Friseurmeister seine Nase in der kalten Suppe gebadet hatte – und lachend fragte: „Wie lange noch?“

Der Koch namens Harry König (gespielt von Michael Fischer vom Theaterverein Gersthofen) musste sich derweil noch im Hintergrund aufhalten – sonst wäre gleich zu Beginn des Krimi-Spektakels zu viel verraten worden. (mcz)

Christine John: „Aber wie so oft im Leben. Es kommt anders als geplant. Der Banker, die Frau Bürgermeisterin und der Bauunternehmer Hans Hammer wollten den Anlass nutzen, um ein wichtiges Projekt durchzusprechen. Für die anstehende Bürgermeisterwahl muss der Wohnungsbau endlich voran gehen. Deshalb tauschte der Banker mit dem verrückten Schorsch den Platz. Aber da wurde die Suppe schon serviert. Und so saß plötzlich der verrückte Schorsch neben Ella Goldlack. Als sie es bemerkte, war es schon zu spät und das Zyankali in der Suppe.“

Ein ganz gerissener Kerl

Kriminalistischen Spürsinn bewies übrigens auch Brigitte Ferstl aus Schwabmünchen. Auch sie hatte schnell Ella Goldlack im Verdacht. Sie hatte ein Bild in der Zeitung unter die Lupe genommen und festgestellt: Ella Goldlack hatte eine kleine Tasche dabei – befand sich darin ein Fläschchen? Brigitte Ferstl hatte noch andere Thesen aufgestellt, denen sie dann nachgegangen war: Sie fragte sich zum einen, warum „Frau Doktor“ einen Kleinkredit brauchte. Die Antwort: Weil sie vom Friseurmeister erpresst wurde. Der wusste von ihrem Techtelmechtel. Der verrückte Schorsch war eben nicht nur ein Frauenschwarm, sondern auch ein ganz gerissener Kerl.

