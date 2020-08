06.08.2020

Sommerserenade erfreut Zuhörer

Gelungener Auftritt trotz schwieriger Proben

Trotz erschwerter Bedingungen durch die Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie wollten die Musiker der Musikvereinigung Dinkelscherben sich gern wieder vor Publikum präsentieren und luden daher zur Sommerserenade in den Hof hinter dem Lagerhaus in Dinkelscherben ein. Dort hatten sie einen Veranstaltungsort gefunden, wo der nötige Abstand sowohl im Orchester als auch bei den Zuhörern umgesetzt werden konnte, und sie freuten sich, dass viele Gäste aus Dinkelscherben und Umgebung der Einladung folgten.

Bevor das Nachwuchsorchester den Anfang machte, betonte Dirigent Gerhard Kratzer, dass der nötige Abstand das gemeinsame Musizieren gerade für die jungen Musiker sehr viel schwieriger macht. Für den Dirigenten sei es jedoch gar nicht schlecht, da während der Proben nicht geratscht werden konnte.

Mit „Hang on Sloopy“, einer Zugabe und dem verdienten Applaus übergaben die Jüngsten an die Jugendkapelle. Diese begrüßte das Publikum mit einem rockigen Medley und spielte als Nächstes „Glück“ von der Gruppe Fäaschtbänkler. Franziska Aumann versicherte den Zuhörern in ihrer Ansage, dass sich die Musiker nach monatelanger Probenpause noch nie so auf ein Konzert gefreut hatten. Voller Elan präsentierten die Musiker das Stück „Selections from the Lion King“ und „All About that Base“.

Anschließend verabschiedete sich die Jugendkapelle noch mit einer Zugabe und überließ die Bühne nun der Musikkapelle. Mit dem Marsch „Abel Tasman“ begannen die Musiker ihren Teil des Konzerts. Leider spielte dann das Wetter nicht mehr mit – die Sommerserenade musste nach zwei Polkas und dem Western-Medley „Moments for Morricone“ frühzeitig abgebrochen werden. Trotz des abrupten Endes freuten sich alle Musiker über das gelungene Konzert. (AL)

