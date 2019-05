00:34 Uhr

Sonnenblumen zum Jubiläum

Sein 25-jähriges Priesterjubiläum feierte Pfarrer Norman D’Souza (Mitte) in St. Georg in Westendorf.

Pfarrer Norman D’Souza feiert in Westendorf mit Gästen sein silbernes Priesterjubiläum

Von Rosmarie Gumpp

Den eigentliche Weihetag, den 1. Mai 1994, erlebte Pfarrer Norman D’Souza im indischen Bundesstaat Goa. Sein silbernes Priesterjubiläum feierte der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf jedoch in St. Georg in Westendorf.

Angeführt von der Musikkapelle ging es zum Gotteshaus. Vor der Kirche sangen Kindergartenkinder „Einfach spitze, dass du da bist“ und überreichten eine selbst gebastelte Karte. Symbolisch für ihre guten Wünsche ließen die Buben und Mädchen Luftballons in den Himmel steigen. Mit 30 Mitbrüdern zelebrierte Pfarrer Norman die feierliche Eucharistie und erbat immer wieder das persönliche Gebet für sich. Pfarrer Thomas Gerstlacher predigte über die Bedeutung der Eucharistie und die Wirkung des Heiligen Geistes in der Welt. Julia Schmied leitete den Projektchor mit Chorsängern aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft. Auch die Ministranten kamen aus den einzelnen Pfarreien zum Festgottesdienst.

Am Ende wandte sich Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Pröll im Namen der Pfarreiengemeinschaft an die Mitfeiernden. Sie spannte dabei den Bogen von Pfarrer Normans Wirken als Kaplan mit „Lehrmeister“ Dekan Karl Kraus in der damaligen Pfarrei Westendorf bis heute. Den anwesenden Priestern aus dem Weihejahrgang 1994 wurden ebenfalls Glückwünsche überbracht und Sonnenblumen überreicht.

Nach dem Schlusssegen begleitete die Musikkapelle Westendorf den Kirchenzug in den Pfarrgarten zur weltlichen Feier. Pfarrer Norman übermittelte Grüße seiner Familie aus Goa und bedankte sich für die Spenden zu seinem Festtag, die in die Mission nach Indien fließen.

Der Kirchenchor gratulierte mit einem Ständchen, Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter überbrachte Glückwünsche und Grüße seitens der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, und die Messdiener überreichten ein selbst zusammengestelltes Kochbuch. Fleißige Helfer aus der Pfarreiengemeinschaft gaben Getränke und einen Imbiss aus.

