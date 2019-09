vor 55 Min.

Spaß bei Schach und Monopoly

Was die Kinder beim Programm in der Grundschule Täfertingen erlebt haben

Viel Spaß hatten die Kinder in der Ferienbetreuung der Stadt Neusäß, die immer in den Oster- und Sommerferien in der Grundschule Täfertingen stattfindet. In den vergangenen vier Wochen waren täglich vormittags rund 25 bis 30 Kinder und nachmittags zehn bis 15 Kinder da.

Betreut wurden die Kinder von Erzieherinnen der städtischen Kindergärten aus Steppach und Ottmarshausen und weiteren Aufsichtspersonen mit pädagogischem Hintergrund. Bei gutem Wetter stand das Spielen und Toben im Freien im Vordergrund, denn die Außenanlage der Grundschule Täfertingen mit Spiel- und Fußballplatz bietet ausreichend Platz dafür.

Auf dem Programm standen diese Woche eine Waldwanderung und ein Fußballturnier. Ansonsten ist Schach- oder Monopolyspielen sehr beliebt, und die Kinder führten ein Theaterstück auf, das sie sich selbst ausgedacht hatten. (AL)

Themen Folgen