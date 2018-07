19:00 Uhr

Spektakuläre Baukunst aus Gersthofen

Fassadenspezialist Seele schließt großes Projekt an einem der Nationaldenkmäler der USA ab

Von Al und Lig

Neues spektakuläres Bauprojekt mit Technik aus Gersthofen: Ein Glasdach ermöglicht den Blick auf die Skyline von St. Louis in den USA. Am Dienstag wurde das Besucherzentrum des Jefferson National Expansion Memorials in St. Louis eröffnet, das in den USA zu den Nationaldenkmälern gehört. Im Rahmen der kompletten Umgestaltung des Gateway Arch Parkgeländes übernahm der Gersthofer Fassadenbauspezialist Seele die Umsetzung des spektakulären Eingangsbereichs für das Museum.

Im Februar 2017 wurde mit der Montage der Stahl-Glas-Konstruktion begonnen. Der neue, einladende Eingangsbereich besteht aus einer 5,5 Meter hohen Glasfassade mit gebogenen Glasscheiben und einem lichtdurchlässigen Glasdach.

Dieses setzt sich aus insgesamt 74 dreifach laminierten Scheiben mit bis zu zwei mal 5,5 Metern Größe zusammen und lagert auf einer insgesamt 85 Tonnen schweren Stahlkonstruktion. Auch die Glasfassade schafft durch 24 Scheiben mit bis zu 1,4 mal 5,5 Metern eine lichtdurchflutete Atmosphäre. Die Scheiben mit je 460 Kilogramm Gewicht sind an der Verbindung zum Glasdach beweglich gelagert.

So bietet sich vom Inneren des Gebäudes eine spektakuläre Perspektive auf den davorliegenden Platz des Jefferson National Expansion Memorial sowie auf St. Louis. „Das Projekt am berühmten Monument Gateway Arch zeigt einmal mehr unsere Kompetenz im Fassadenbau und im Besonderen von komplexen Stahl-Glas-Konstruktionen“, sagt Michael Steinhülb, Geschäftsführer der seele, Inc. in New York.

Fassadenbauer aus Gersthofen genießen Weltruf und sind rund um den Erdball im Einsatz. So verwirklichte Seele in den vergangenen Jahren spektakuläre Projekte für Apple und war am Bau der Europäischen Zentralbank ebenso beteiligt wie am Olympiastadion in London. Für die Seele-Unternehmensgruppe arbeiten weltweit rund 1000 Menschen. Der zweite renommierte Gersthofer Fassadenbauer ist die Roschmann-Gruppe mit rund 200 Mitarbeitern. Zu ihren bekanntesten Projekten zählen die Verglasung der Besucherpavillons und das Bürogebäude des Bundestags.

