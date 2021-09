Stadtbergen

06:00 Uhr

Eisenbahnwaggon bei McDonald's in Stadtbergen droht Verschrottung

Seit 30 Jahre feiern Kinder aus Stadtbergen und Umgebung ihren Kindergeburtstag in dem historischen Abteil. Sogar Hochzeitsfeiern hat es dort gegeben

Plus Seit 30 Jahren feiern Kinder aus Stadtbergen und Umgebung ihren Kindergeburtstag im historischen Eisenbahnwaggon bei McDonald's. Jetzt droht das Ende.

Von Matthias Schalla

Dieser Eisenbahnwaggon hat viel erlebt. Gebaut irgendwann in den 1930er oder 1940er Jahren beförderte er einst bei der Deutschen Reichsbahn Tausende Fahrgäste. Schaukelnd saßen die Familien mit ihren Kindern auf den harten Holzbänken in der 3. Klasse und sehnten sich ans Ziel. Denn: Seinen Spitznamen "Donnerbüchse" trug dieser Waggon nicht zu Unrecht. Ohne irgendeine Form von Dämmung hing dieser stählerne Wagen hinter der rauchenden Dampflok und schaukelte von Bahnhof zu Bahnhof. Vor mehr als 30 Jahren schallte jedoch auf einmal nur noch lautes Kinderlachen aus dem Waggon. Die "Donnerbüchse" hatte eine neue Endstation gefunden – bei McDonald's in Stadtbergen. Doch diese Ära geht nun zu Ende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen